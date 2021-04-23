В России майские праздники в этом году будут непрерывными. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребназора Анны Поповой о том, чтобы сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — заявил президент.

В свою очередь Попова отметила, что в России нет опасных тенденций к развитию эпидпроцесса. Она обратила внимание на важность соблюдения всех требований безопасности, чтобы избежать изменения ситуации в худшую сторону.

«Мы в течение ряда недель видим замедление темпа в снижении, если в марте было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше 1% за последние три недели. Мы практически стоим. В ряде субъектов мы остановились окончательно, и есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться», — заявила главный санитарный врач РФ.

Владимир Путин дал поручение держать его в курсе и регулярно докладывать.

«Пользуясь случаем, хотела бы просить наших граждан все-таки прийти на вакцинацию. Это безопасно, эффективно и это будет способствовать достижению коллективного иммунитета в Российской Федерации», — обратилась к россиянам Попова в ходе совещания.

На сегодня, более половины вакцинировавшихся — это люди старше 60 лет. В целом, 6,8 миллионов россиян получили прививку от коронавируса двумя компонентами вакцины, одним компонентом провакцинированы более 11 миллионов человек.