США оценили эффект от санкций против России и остались довольны провалом

Эффект от санкций США, введенных в отношении России в апреле, «достаточно близок» к тому, на что рассчитывала администрация президента Джо Байдена. Об этом в интервью Reuters сообщил заместитель помощника американского лидера по нацбезопасности Далип Сингх.

«Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию. Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали», — сказал Сингх.

По словам политика, апрельские рестрикции — это инструмент, цель которого заключается в «создании рычагов для дипломатического процесса», направленного на построение «более стабильных и предсказуемых отношений с Россией».

Можно констатировать, что эффект от санкций оказался прямо противоположным цели, названной Сингхом. 21 апреля — через шесть дней после введения новых санкций — Россия объявила десять сотрудников американского посольства персонами нон грата. 22 апреля из Москвы уехал и посол США Джон Салливан. Примечательно, что буквально за два дня до отъезда он грозился вернуться в Америку, только если МИД РФ его «заставит». Как «рычаги для дипломатического процесса» должны работать без дипломатов, в довольной от эффекта санкций администрации Байдена не уточнили.

Как сообщал 5-tv.ru, под апрельские санкции США попали 16 российских организаций и столько же физических лиц. Также рестрикции коснулись российского госдолга. Кроме этого, Вашингтон высылал десять сотрудников дипмиссии РФ.

Упомянутая высылка американских дипломатов из России стала ответом Москвы только на последний недружественный жест США. В МИД РФ также пообещали предпринять дальнейшие шаги по ответу на очередной пакет санкций.