«Шоу ради шоу»: Юлия Савичева раскритиковала телепроект «Маска»

Певица Юлия Савичева раскритиковала популярный телепроект «Маска». Идея шоу заключается в том, что члены жюри до последнего не знают, кто из звезд эстрады выступает перед ними, и оценивают исключительно вокальные данные. Участники поют в красочных костюмах и огромных масках, меняют голос, чтобы не было ни малейшего шанса разгадать их личность. Вот именно эта особенность проекта разочаровала Савичеву.

По словам исполнительницы, на шоу ни зрители, ни судьи не видят конкурсантов как артистов, так как все эмоции и отраженные в глазах личные переживания попросту скрыты. Савичева отметила, что хочет быть узнаваемой, чтобы ее идентифицировали по чувствам и эмоциям, которые она дарит зрителю, а не по внешнему образу.

«Спеть по-другому я могу. Но из недели в неделю стирать себя как артиста — тут вопрос… Вот ты снимаешь маску в результате. Шоу закончилось, и дальше что? Куда это применить? Петь кавера дальше этих песен? Ездить на концерты с этим костюмом?» — рассуждала певица в интервью «Вокруг. ТВ».

Юлия Савичева призналась, что поначалу и сама подумывала стать участницей «Маски», но позже, поняв, что это просто «шоу ради шоу», решила, что для нее в проекте места нет. По словам знаменитости, гораздо интереснее было примерять образы легендарных исполнителей в проекте «Один в один». В рамках этого шоу приходилось заниматься серьезной актерской работой, и хоть грим тоже присутствовал, Юлия чувствовала, что растет как артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бурятская певица прошла в полуфинал конкурса «Новая звезда», поразив зрителей и жюри песней на родном языке. Бадма-Ханда Аюшева единственная из участников набрала 100 баллов из всего количества возможных.