Очевидцы сообщают о массовом расстреле людей в нижегородской деревне. По предварительной информации, ЧП произошло в субботу, 24 апреля, в Семеновском районе в деревне Озерки.

По показаниям очевидцев, мужчина расстрелял 11 человек. Согласно некоторым данным, все они могли относиться к секте. Обстоятельства выясняются. Официального подтверждения информации пока не поступало.

По последним сведениям, сообщения очевидцев об инциденте не подтвердилась.