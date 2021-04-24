Очевидцы сообщают о массовом расстреле людей в нижегородской деревне
| Алиса Маркова Криминал Срочная новость 1 267
ЧП произошло в субботу, 24 апреля.
Фото: Depositphotos / spotty
Очевидцы сообщают о массовом расстреле людей в нижегородской деревне. По предварительной информации, ЧП произошло в субботу, 24 апреля, в Семеновском районе в деревне Озерки.
По показаниям очевидцев, мужчина расстрелял 11 человек. Согласно некоторым данным, все они могли относиться к секте. Обстоятельства выясняются. Официального подтверждения информации пока не поступало.
По последним сведениям, сообщения очевидцев об инциденте не подтвердилась.
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