В результате атаки дронов ВСУ в Новороссийске загорелся перевалочный комплекс
К ликвидации пожара привлечены 130 спасателей.
Фото: © РИА Новости/Александр Подгорчук
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В результате атаки украинских беспилотников в Новороссийске начался пожар на территории перевалочного комплекса. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.
«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса», — проинформировали в штабе.
Там также уточнили, что к ликвидации были привлечены 130 человек, в том числе спасатели из МЧС Краснодарского края и 39 единиц техники.
Пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что после атаки беспилотников ВСУ на поезд № 68, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, было приостановлено движение всех пассажирских составов в Крыму.
В результате удара украинских дронов погиб помощник машиниста, а сам машинист был ранен.
Также 5-tv.ru писал о том, что два человека пострадали в результате массированных атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. После удара противника по частному дому осколочные ранения височной области и бедер получил 14-летний подросток. Таже за помошью к медикам обратился мужчина, получивший ранения после детонации дрона.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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