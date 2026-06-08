В результате атаки дронов ВСУ в Новороссийске загорелся перевалочный комплекс

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 89 0

К ликвидации пожара привлечены 130 спасателей.

Пожар перевалочного комплекса в Новороссийске

Фото: © РИА Новости/Александр Подгорчук

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников в Новороссийске начался пожар на территории перевалочного комплекса. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса», — проинформировали в штабе.

Там также уточнили, что к ликвидации были привлечены 130 человек, в том числе спасатели из МЧС Краснодарского края и 39 единиц техники.

Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после атаки беспилотников ВСУ на поезд № 68, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, было приостановлено движение всех пассажирских составов в Крыму.

В результате удара украинских дронов погиб помощник машиниста, а сам машинист был ранен.

Также 5-tv.ru писал о том, что два человека пострадали в результате массированных атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. После удара противника по частному дому осколочные ранения височной области и бедер получил 14-летний подросток. Таже за помошью к медикам обратился мужчина, получивший ранения после детонации дрона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 июн
Движение поездов приостановили на перегоне Керчь — Симферополь из-за атаки БПЛА
8 июн
Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область
7 июн
Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА
7 июн
Двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ
7 июн
В Ленинградской области продолжают разминирование участка после атаки БПЛА
7 июн
«Опасность сохраняется»: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
7 июн
Ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область
7 июн
В результате падения обломков БПЛА в Сочи поврежден маршрутный автобус
6 июн
Два человека ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь
6 июн
В Брянской области женщина и двое детей пострадали при атаке дронов ВСУ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:21
«Чудесных скидок быть не может»: как не купить ОСАГО у мошенников
11:13
Сечин выступил на энергетической панели ПМЭФ
11:08
Земля под ударом: 9 июня планету накроет мощная магнитная буря
11:02
МВД обнаружило нового трояна Drama RAT для устройств на Android
10:50
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем социального работника
10:41
Паралич избирательной системы: на голосовании в Армении фиксировали многочисленные нарушения

Сейчас читают

«Добро пожаловать, маленький Д»: Янковский и Пожарская рассекретили имя сына
От семян до туров: как мошенники обманывают россиян летом
От дебюта до чемпионского титула: Дегтярев поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео