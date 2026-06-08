Нужна операция: онкобольной актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 105 0

Состояние артиста врачи оценивают как тяжелое.

Дмитрий Поднозов попал в реанимацию

Фото: Кадр из к/ф «Здесь все свои», реж. Елена Николаева 2024 г.

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Актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию

Актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил режиссер Владимир Мункуев.

Артист борется с раком легких, который дал метастазы в мозг. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, 64-летниму Поднозову требуется операция.

«Ситуация очень серьезная. Многие уже в курсе. Сейчас семье Димы нужны деньги, поскольку он находится в платной реанимации. Ежедневное содержание там стоит немало», — уточнил постановщик.

Актер известен зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тайны следствия», «Духless 2» и «Комбинация».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завершила шестую химиотерапию. После процедуры интернет-знаменитость ощущает снижение энергии и аппетита. Однако не теряет надежды на положительный исход.

Кроме того, брат блогера Родион опубликовал видео из больничной палаты Лерчек во время химиотерапии. Он возмущен тем, что многие не верят в подлинность диагноза Чекалиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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