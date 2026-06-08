Нужна операция: онкобольной актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию

Актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию

Актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил режиссер Владимир Мункуев.

Артист борется с раком легких, который дал метастазы в мозг. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, 64-летниму Поднозову требуется операция.

«Ситуация очень серьезная. Многие уже в курсе. Сейчас семье Димы нужны деньги, поскольку он находится в платной реанимации. Ежедневное содержание там стоит немало», — уточнил постановщик.

Актер известен зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тайны следствия», «Духless 2» и «Комбинация».

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