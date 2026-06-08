«Браво!» — Брэд Питт стоя аплодировал россиянке Мирре Андреевой

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Голливудская звезда вместе с возлюбленной посетил финал «Ролан Гаррос» и не скрывал эмоций.

Брэд Питт стоя аплодировал Мирре Андреевой

Фото: legion-media/SplashNews.com

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Брэд Питт устроил овацию российской теннисистке Мирре Андреевой

Голливудский актер Брэд Питт стоя аплодировал российской теннисистке Мирре Андреевой на финале Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщают спортивные обозреватели турнира.

Уроженка Красноярска в 19 лет завоевала титул в женском одиночном разряде, обыграв представительницу Польши Майю Хвалиньску. За историческим матчем с первых рядов наблюдали 62-летний Питт и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон.

Поначалу пара вела себя романтично — обнималась и обменивалась поцелуями, но позже оба полностью погрузились в происходящее на корте. Когда решающий раунд остался за россиянкой, Питт не смог усидеть на месте — он поднялся и устроил победительнице продолжительные овации. Де Рамон последовала его примеру и также встала, чтобы поддержать триумф спортсменки.

Мирра Андреева вошла в историю — она стала первой россиянкой, поднявшей над головой кубок «Ролан Гаррос», с момента триумфа Марии Шараповой. Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил Мирру с победой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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