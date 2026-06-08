Ремонт длиной в месяцы: владельцы китайских автомобилей столкнулись с проблемами

В России взлетели продажи подержанных машин, этой весной количество предложений выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Но есть и свежий тренд — китайских авто на «вторичке» стало в полтора раза больше.

Однако их доминирование на дорогах омрачается сложностями в обслуживании, которые часто приводят к дорогостоящему и не всегда успешному ремонту. Разбирался корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Он даже не сразу понял, что произошло, когда его машина на огромной скорости просто взяла и заглохла посреди трассы. Виктор Мариненко вспоминает: именно в тот самый день и начались его проблемы. Звонок автодилеру, эвакуатор, бесконечный ремонт, и в конечном итоге — счет почти на полмиллиона рублей.

«Машина стояла без двигателя, все разобрано, и никаким ремонтом там, конечно, не пахнет. Либо забирайте машину в таком виде, в каком есть, разобранную, либо мы можем отремонтировать за четыреста с лишним тысяч», — рассказал пострадавший Виктор Мариненко.

Чинить двигатель по гарантии Виктору отказали. В салоне сослались на предыдущие повреждения авто и очень размытую формулировку о «неправильной эксплуатации», доказать которую менеджеры толком не сумели. Истинная же причина, по всей видимости, в отсутствии деталей и автозапчастей.

Российский рынок китайскими автомобилями сегодня заполнен чуть больше чем наполовину. 52% автовладельцев выбирают иномарки из Поднебесной. Это хорошо видно даже невооруженным глазом, достаточно просто взглянуть на дорогу. Каждый второй автомобиль — «китаец».

Китайские автомобили вытеснили европейцев на фоне санкций, но долго открывали свои дилерские центры и до сих пор не смогли полноценно наладить производственные цепочки. Детали и автозапчасти везут по несколько месяцев, а обслуживание клиентов затягивается до полугода. Гарантийные сроки выходят, отказы в бесплатном ремонте все чаще, клиенты недовольны.

«Момент начала ремонта должен быть зафиксирован документально в акте приема-передачи автомобиля, когда автомобиль сдан. Бремя доказывания здесь все равно лежит на дилере. Он должен будет доказать, что он, к примеру, заказал запчасти, предпринимал различные попытки, чтобы это ускорить, а они не пришли», — пояснил юрист Дмитрий Бектяскин.

Проблемы с запчастями действительно есть, рассказывает владелица СТО Мария Пасиницкая. Она уже несколько лет привозит в Россию детали из Америки и Европы, в последние годы наладила поставки из Китая. Но там не все так просто.

«Нет единой базы автозапчастей. Иногда номер по каталогу не совпадает с реальным номером автозапчасти. И получается так, что деталь заказана, ее ждем, она приезжает, но не подходит», — рассказала директор автосервиса Мария Посеницкая.

Ремонт затягивается, а клиент и вовсе может отказаться от автомобиля. И таких ситуаций все больше. Постоянные поломки новенького «китайца» за последний год свели Никиту Лакеева с ума. То мотор ломит, то камера отваливается. Автовладелец не выдержал и после очередной поломки решил вернуть деньги.

«Вернули нам два миллиона 970 тысяч. Стоимость автомобиля по договору была два миллиона 600, и 370 тысяч — это проценты по кредиту, которые мы платили за автомобиль эти два с половиной года», — поделился пострадавший Никита Лакеев.

Все нарушения дилеров юристы призывают фиксировать на бумаге — только тогда получится доказать свою правоту.

«Письменным доказательством будет служить заказ-наряд, акт приема-передачи. Если же дилер отказывается принимать автомобиль, то необходимо написать письменное обращение и получить в своем экземпляре отметку дилера», — рассказал автоюрист Максим Орлов.

А вообще, чтобы «китайцы» полностью прижились в России и освоили рынок, нужно время. С момента их появления прошло всего около пяти лет, и говорить о том, что за такой короткий срок удалось выстроить полноценный сервис, пока не приходится. Остается только ждать. Ждать, пока отремонтируют машину, привезут запчасти и в конце концов наладят сервис и работу с клиентами.

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