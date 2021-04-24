Стали известны детали убийства главы УФСИН по Забайкальскому краю

Руководителя управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова застрелили во время охоты в одном из лесных хозяйств в Карымском районе. По предварительной информации, причиной убийства мог стать конфликт между правоохранителем и одним из работников лесхоза.

Как сообщил 5-tv.ru источник, Шихов и начальник СИЗО № 1 Валерий Герман повздорили с местным егерем, когда тот потребовал у охотников документы. В ходе конфликта инспектор лесхоза открыл огонь по правоохранителям.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Управление Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Шихова и Валерия Германа застрелили во время охоты, генерал скончался на месте, начальником СИЗО № 1 умер по дороге в больницу. Подозреваемый в совершении преступления задержан и находится на допросе у правоохранителей.

Евгений Шихов с 1996 года он работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе в Хакасии. В 2008-м его назначили на пост замначальника Управления безопасности ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, а в 2011 году он перешел в управление ведомства в Мурманской области. В 2018 года Шихов был назначен главой УФСИН по Забайкалью. 20 февраля прошлого года указом Путина полковнику Шихову было присвоено звание генерал-майор ВС.