«Многим сломала судьбу»: Подольская рассказала о жестокости «Фабрики звезд»

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Алексей Хитров
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Не всем участникам проекта повезло так же, как ей, отметила певица.

«Многим сломала судьбу»: Подольская рассказала о жестокости «Фабрики звезд»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Певице Наталье Подольской участие в пятом сезоне шоу «Фабрика звезд» подарило популярность и встречу с любимым мужчиной — звездой отечественной эстрады Владимиром Пресняковым. Однако другим участникам проект не принес ни успеха, ни личного счастья, скорее, даже наоборот, говорит певица.

«Очень многим „Фабрика“, наверное, немножко сломала судьбу», — заявила Подольская в эфире YouTube-шоу Fametime TV.

Удержаться на плаву удалось лишь некоторым «фабрикантам» пятого сезона, в числе которых певицы Юлианна Караулова и Виктория Дайнеко, певец Михаил Веселов и хореограф Мигель (Сергей Шестеперов). Остальные не смогли закрепиться в большом шоу-бизнесе.

Сама же Подольская с теплотой и благодарностью вспоминает проект, который, по ее словам, совершил «музыкальную революцию» на российской сцене, прогнав с нее «фанерных» исполнителей.

«В конце 90-х — начале 2000-х появилось много фанерных групп, солистки с длинными ногами и шикарным бюстом пели песенки. Это были хиты, их все любили, но голоса у девиц не было. Потом появилась „Фабрика“, а вместе с ней и голоса, живое исполнение, радость для слуха. Свершилась эдакая музыкальная революция. Помню, что артисты постарше стали очень волноваться за свои ниши», — говорит Подольская.

Хотя, признается певица, в первое время на проекте ей пришлось нелегко, так как остальные участники по определенным причинам приняли ее не очень тепло.

«Первые две недели я прорыдала, потому что была никому не нужна, как птичка, залетевшая в последнее открытое окно. Ребята ко мне не очень хорошо относились, считали, что я там по блату. Между прочим, с тех пор у меня очень большое убеждение: по блату — не значит, что без таланта. Таланту нужно помогать», — рассуждает Подольская.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Наталья Подольская призналась, что попала на «Фабрику звезд — 5» по протекции певца Виктора Салтыкова и продюсера Виктора Дробыша.

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