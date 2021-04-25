«Считала это дружбой»: Собчак ответила Шнурову на сравнение ее с другими телками

Телеведущая и блогер Ксения Собчак не удержалась от едкого комментария в адрес лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова после его интервью — в беседе с Натальей Стрелец артист заявил, что никогда не считал Ксению Анатольевну подругой, она была для него лишь «удобным оппонентом».

«В Собчак — как в горячую сковородку — если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно», — заявил он.

До развода Шнурова с супругой Матильдой Собчак была вхожа в семью, и ее часто видели рядом со звездной парой. Однако после расставания с женой рокер прекратил общение с Ксенией. Спустя два года журналистка все еще вспоминает былое, и часто имя Шнурова звучит из ее уст. Но ответного внимания телеведущая не получает. И экс-приятель объяснил, почему.

«Что значит дружили?! Если вы видели десять фотографий моих на светских мероприятиях в обнимку с Ксенией Собчак, то там есть еще порядка 20 телок, которых я обнимаю… Она так понимала, ну, она дружит со всеми… Что думает Ксения Собчак обо мне и думает ли вообще — плевать!» — заявил артист.

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Ксению Анатольевну очень задело сравнение со сковородой и другими «телками». На заявления Шнурова она ответила пространным постом в Instagram.

«Может ты и правда „любую телку“ зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с „телками“ отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой», — парировала Собчак.

По мнению телеведущей, можно перестать общаться и посвятить себя новой жизни после развода, разорвав все связи, но говорить грубости когда-то близким людям — это уже слишком. Ксения отметила, что Шнурову стоит с благодарностью вспоминать и ее, и бывших солисток «Ленинграда» (вероятно, имеется в виду конфликт с певицей Алисой Вокс, покинувшей коллектив со скандалом), и всех, кто когда-то оказывался рядом.

«Надеюсь моя спина не ранила твой нож? Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летят сотни в день. Но от бывших друзей — я их еще чувствую», — добавила обиженная звезда.

В заключении Ксения обратилась к «новым друзьям» Шнурова и пожелала им не испытать предательства, которое выпало на ее долю. Не забыла добавить, что и популярность бывшего друга постепенно угасает — все из-за внутренних «метаморфоз», уверена Собчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак решила стать певицей по примеру своей экс-коллеги из «Дома-2» Ольги Бузовой.