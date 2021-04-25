Эксклюзивные фото избитого Александром Палем хоккеиста

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Алиса Маркова
Эксклюзив 4 161

После встречи со звездой фильма «Горько!», в больнице у молодого спортсмена Кевина Антипова диагностировали тяжелые травмы.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фотографии, на которых запечатлен хоккеист молодежной команды ЦСКА. На лице Кевина Антипова зафиксированы последствия встречи со звездой фильма «Горько!» в Москве.

По предварительным данным, известный актер Александр Паль с двумя друзьями избил молодого хоккеиста ЦСКА. По информации 5-tv.ru, у пострадавшего спортсмена столичные медики диагностировали тяжелые травмы: ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в специализированной больнице.

Согласно имеющейся информации, в злополучный вечер Кевин Антипов отмечал день рождения своего отца. Он уже хотел пойти домой, как на него на улице напали трое неизвестных. Хоккеист смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников, и по его словам, он узнал в обидчике человека с экрана — Александра Паля. Молодой спортсмен уже написал заявление в полицию.

32-летний актер театра и кино в настоящий момент едет в отделение полиции. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Хоккеист же в свою очередь рассказал стражам порядка, что в момент нападения Паль якобы был в состоянии опьянения, и может быть даже наркотического. Эта информация пока проверяется.

Ранее имя Александра Паля уже светилось в полицейских сводках. Так, например, в августе 2019 года его задерживали на несанкционированной акции в Москве. Популярный российский актер, известный по фильму «Горько!», сериалу «Толя робот» и многим другим картинам, был задержан 3 августа, на несанкционированном мероприятии на Пушкинской площади. В отношении актера было возбуждено административное дело.

Эксклюзивные фото избитого Александром Палем хоккеиста

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