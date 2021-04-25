Александра Паля сняла камера видеонаблюдения недалеко от места избиения хоккеиста

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Алиса Маркова
Эксклюзив 3 039

Экс-хоккеист молодежки ЦСКА заявил, что после встречи со звездой фильма «Горько!» его лицо оказалось обезображенным. По его словам актер и его друзья избили его на улице в Москве.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем

Мужчину, который как две капли воды похож на Александра Паля, сняла камера видеонаблюдения недалеко от места избиения хоккеиста Кевина Антипова. В распоряжении 5-tv.ru оказалась эксклюзивная видеозапись, на которой запечатлен известный актер театра и кино. В вечер, когда экс-игрок молодежной команды ЦСКА был избит, звезда фильма «Горько!» находился в том же переулке.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фотографии, на которых запечатлен экс-хоккеист молодежной команды ЦСКА. На лице Кевина Антипова вероятно зафиксированы последствия встречи со звездой фильма «Горько!» в Москве.

По предварительным данным, известный актер Александр Паль с двумя друзьями мог избить молодого экс-хоккеиста ЦСКА. По информации 5-tv.ru, у пострадавшего спортсмена столичные медики диагностировали тяжелые травмы: ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в специализированной больнице.

Согласно имеющейся информации, в злополучный вечер Кевин Антипов отмечал день рождения своего отца. Он уже хотел пойти домой, как на него на улице напали трое неизвестных. Хоккеист смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников, и по его словам, он якобы узнал в обидчике человека с экрана — Александра Паля. Молодой спортсмен уже написал заявление в полицию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Хоккеист также отметил, что в момент нападения Паль вероятно был в состоянии опьянения, и может быть даже наркотического. Эта информация пока проверяется.

Ранее имя Александра Паля уже светилось в полицейских сводках. Так, например, в августе 2019 года его задерживали на несанкционированной акции в Москве. Популярный российский актер, известный по фильму «Горько!», сериалу «Толя робот» и многим другим картинам, был задержан 3 августа, на несанкционированном мероприятии на Пушкинской площади. В отношении актера было возбуждено административное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто такой Кевин Антипов и чем он известен.

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