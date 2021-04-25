Редкое имя — необычная судьба. Что известно об избитом хоккеисте Кевине Антипове

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Алина Потёмкина
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Спортсмен рассказал полиции, что на него якобы напал актер Александр Паль с двумя друзьями. У пострадавшего диагностированы тяжелые травмы.

Редкое имя — необычная судьба. Что известно об избитом хоккеисте Кевине Антипове

Фото: Facebook.com /kevin.antipov.1

Экс-хоккеист молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов получил травмы в ходе нападения в Москве. Предположительно, увечья нанес спортсмену актер Александр Паль. Об этом заявил сам игрок. 5-tv.ru рассказывает, что известно о пострадавшем хоккеисте.

Кевин Антипов родился 7 мая 1995 года. По словам самого молодого человека, до его рождения родители долгое время жили в Германии, отсюда и такой необычный выбор имени для ребенка. В одном из интервью восходящая звезда хоккея признался, что его матери очень нравился актер Кевин Костнер, и отец решил сделать ей приятное, выбрав такое имя для сына. Кроме того якобы по поверью, люди с редкими именами обладают необычной судьбой.

Имя ли предрекло дальнейшие события в жизни Кевина, или что-то другое, не известно. Юноша пошел по стопам родителей — его семье спорт был не чужд: отец занимался боксом и тхэквондо, последние десять лет играл в любительской лиге в хоккей, мать — мастер спорта по легкой атлетике. В пять лет Кевина отдали в детскую секцию киокущинкай карате, а через полтора года уже привели в секцию хоккея.

Профессиональный путь спортсмен начал в клубе «Северная звезда», после перешел в столичный «Спартак», а уже затем в ЦСКА. Также играл за челябинский «Мечел», чеховскую «Звезду» в ВХЛ, «Красную Армию» в МХЛ. Несколько лет провел за границей, играя за главную юниорскую хоккейную лиги США USHL. За рубежом выступал за североамериканские клубы «Валенсия Флайерз», «Дес Мойнс» и «Рио Гранде». Вернулся в Россию и в 2012 году был выбран на драфте новокузнецким «Металлургом», но за клуб не сыграл. С 2016 года прекратил выступать за профессиональные команды. На счету хоккеиста 234 матча и 102 заброшенные шайбы.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото избитого хоккеиста Кевина Антипова.

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