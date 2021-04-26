Корейский гороскоп: что о вашей личности расскажет группа крови

Согласно корейскому гороскопу, все люди делятся на четыре типа в соответствии с их группой крови. По мнению астрологов, каждая из них является не только физиологическим показателем, но и влияет на характер носителя, формирует определенный тип личности.

Тип O (I группа) — охотники

Корейский гороскоп именует людей с этой группой крови охотниками. Они энергичны, общительны, целеустремленны, обладают внутренней силой. Представители этой группы привыкают со временем полагаться только на себя, их также отличает трезвость мышления, которая не теряется даже в экстренных ситуациях.

Невероятная трудоспособность, смелость и неизменный оптимизм помогают обладателям I группы крови всегда добиваться своего, зачастую они становятся успешными в материальном плане в довольно молодом возрасте. Планы счастливчиков может нарушить свойственная им непоследовательность, а отношения с близкими часто страдают от излишней прямолинейности. Идеальным партнером для них будет человек со II или III группой крови.

Тип A (II группа) — хозяева

Хозяева воистину терпеливы, а их спокойствие нерушимо. Они тоже усердны и трудолюбивы, поэтому не бросают своих дел на полпути, и все доводят до конца. Особо нежные чувства в этих людях пробуждает понятие «дом». Они готовы бесконечно облагораживать свое жилище, стараются наладить гармоничные отношения с членами семьи, чтобы их владения были как в поговорке — крепостью с теплым очагом внутри.

Они также очень справедливы и объективны по отношению к окружающим, хотя порой с трудом приступают к новому проекту или долго не решаются действовать. Важной задачей для них является следующее — нужно научиться качественно отдыхать и расслабляться. Лучше всего в компании человека I группой крови.

Тип B (III группа) — странники

Странники — товарищи крайне сдержанные и закрытые. Они не будут демонстрировать свои истинные чувства даже в моменты, когда эмоции их переполняют. Да, несмотря на внешнюю холодность, они очень творческие, впечатлительные и переменчивые натуры. Общество сильно воздействует на их самоощущение и настроение, они легко поддаются влиянию.

Несмотря на ветреность, обладатели III группы умеют принимать решения самостоятельно и следовать им до конца, даже при осуждении со стороны. Их трудно удержать на месте, привязать к себе, выдернуть из внутреннего мира грез и фантазий — отсюда и прозвище. Идеальная пара — человек с IV группой крови.

Тип AB (IV группа) — философы

Люди с IV группой очень романтичны, но при этом обладают сильными лидерскими способностями. Настоящие интуиты и дипломаты, они всегда находят общий язык с окружающими, что помогает и в личной жизни, и в карьере. Очаровательные философы интеллигентны, незлопамятны и остроумны, но с трудом делают выбор и принимают решения.

Кроме того, очень часто обладатели IV группы теряют связь с реальностью — отказываются принимать факты, когда переполнены эмоциями, пишет zen.yandex.ru/mykorea. Оттого поступки могут быть необдуманными и чреватыми неприятными последствиями. Идеальной парой для философа станет только такой же философ.

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