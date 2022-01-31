Почему семечки могут быть крайне опасны для здоровья и кому их нельзя есть

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 252

Эндокринолог Татьяна Бочарова назвала оптимальную ежедневную порцию любимого многими лакомства.

Почему семечки могут быть крайне опасны для здоровья и кому их нельзя есть

Фото: Depositphotos / tycoon

Столь любимые многими семена подсолнуха в обжаренном виде становятся источником канцерогенов, предупреждает врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

По словам эксперта, пристрастие к семечкам может усиливать патологии органов пищеварительной системы, их опасно употреблять при язвенной болезни желудка и гастрите.

Причина заключается в высокой жирности семечек: в 100 граммах содержится свыше 50 граммов жиров, что делает их крайне калорийными. Мало кто задумывается, но горсть семечек по своей калорийности может превзойти полноценный обед, указывает Бочарова.

«Всего 100 граммов продукта содержат 550 килокалорий, что равноценно плитке шоколада», — приводит слова эксперта «МедикФорум».

Поэтому, резюмирует врач, привычка в больших количествах щелкать семечки может не только спровоцировать ряд болезней, но и поспособствовать набору лишнего веса у тех, кто полноценно питается в течение дня.

«Максимальное количество семечек не должно превышать 30 граммов в день», — подчеркивает специалист.

Также Бочарова уточнила, что употреблять семечки нужно сырыми, чтобы избежать канцерогенов, содержащихся в жареном продукте.

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Почему семечки могут быть крайне опасны для здоровья и кому их нельзя есть

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