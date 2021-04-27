«Умирал тяжело»: Садальский рассказал о предсмертной просьбе Марусева и последних днях жизни

Актер Станислав Садальский рассказал на своей странице в Instagram, как прошли последние дни жизни его друга и коллеги Олега Марусева. Артиста похоронили 26 апреля на Алексеевском кладбище. Место для погребения несколько лет назад выбрал сам Марусев.

«Все было сделано в соответствии с распоряжением Олега, которое он, пока был в сознании, написал, подписал и передал жене Алле. Она ухаживала за ним последние дни сначала дома, потом в хосписе. Говорит, умирал тяжело, постоянные скорые, морфин и сильные боли. В хосписе стало полегче», — написал Садальский.

Актер раскрыл, что Олег Марусев был против шумных проводов, панихид, поминок и прощальных аплодисментов.

«Просил оставить гроб закрытым — „чтобы помнили живым“. Никаких обид, просил передать, что всех любит и никого не хочет обременять. У трех людей через Аллу попросил прощения лично. Хотел только кремацию, поэтому урну захоронили вчера», — пояснил Садальский.

Instagram @stassadal

Садальский также пояснил, почему Марусева не отпевали. Оказалось, что актер не был крещен. Уже во время болезни Олегу Марусеву предложили пригласить священника для того, чтобы провести обряд крещения. Актер отказался, потому что не был к этому готов.

«Алла рассказала — за день до смерти она включила ему на тихом звуке телевизор в палате. Там шло какое-то шоу. Взгляд Олега ожил, несколько секунд он смотрел на экран, потом повернулся к Алле и произнес: „извиниться…“. Так он вспомнил третьего человека, у которого хотел попросить прощения», — подытожил Садальский.

5-tv.ru писал, что популярный телеведущий и актер театра и кино Олег Марусев ушел из жизни 13 апреля. Ему было 76 лет. Олег Марусев — заслуженный артист России. На телевидении он вел такие программы, как «Пойми меня», «Под знаком зодиака», «Щедрое лото» и многие другие.