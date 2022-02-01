Беды, нищета и расставания: у каких знаков зодиака самая сложная судьба

|
Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 35 233

Астрологи дали советы, как перестать усложнять жизнь себе и другим.

Беды, нищета и расставания: у каких знаков зодиака самая сложная судьба

Фото: Depositphotos / focuspocusltd

Конечно, все равны, однако некоторых людей неудачи и несчастья буквально преследуют, тогда как другим судьба посылает подарок за подарком. Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в жизни приходится гораздо сложнее, чем кому бы то ни было.

Весы

Внешне Весы почти всегда веселы и радостны, со стороны кажется, что они оседлали удачу и теперь усердно трудятся над реализацией возможностей, которые им посылают звезды. Но если приглядеться, то можно заметить неуверенного в себе человека, который вместо того, чтобы добиваться желаемого, тратит колоссальное количество сил на поиски одобрения со стороны других. Именно эта неуверенность зачастую не дает Весам реализоваться в полной мере.

Рыбы

С детства многие Рыбы втемяшивают себе в голову, что счастье непременно наступит. Это хорошая мысль, но только вот вместо того, чтобы это счастье почувствовать, Рыбы ждут его. И в этом ожидании может пройти вся жизнь. Вместо того чтобы бесконечно надеяться на то, что мир перевернется, возможно, иногда стоит хорошенько посмотреть по сторонам, чтобы увидеть радость жизни, которая нас окружает.

Скорпионы

Представители этого знака в силу своих особенностей считают, что счастья можно достичь исключительно тяжелым трудом. Поэтому жизнь некоторых Скорпионов может превратиться в бесконечную битву, где в погоне за мечтой они рискуют это самое счастье не заметить. Поэтому Скорпионам рекомендуется избавиться от синдрома отличника и перестать недооценивать себя.

Близнецы

Зачастую представители этого знака бывают противоречивы и непостоянны в своих увлечениях. Именно эти качества могут стать препятствием на их пути к достижению цели. Близнецы не могут надолго сконцентрироваться на чем-то одном и редко доводят дело до конца. Если они научатся усидчивости, то они смогут перевернуть мир.

Овны

Овны часто раздувают из мухи слона, во всем видят проблемы, конфликты и сложности, чем знатно портят себе жизнь. При этом, как утверждают астрологи, жить в атмосфере покоя и гармонии представители этого знака просто не способны, поэтому в их жизни всегда будут беды, нищета и расставания. А если серьезных предпосылок для этого не будет, то Овны сами придумают их.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от каких травм могут умереть разные знаки зодиака.

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Беды, нищета и расставания: у каких знаков зодиака самая сложная судьба

Последние новости

6:22
Началась эвакуация жителей в Крымском районе из-за угрозы подтоплений
6:07
Беды, нищета и расставания: у каких знаков зодиака самая сложная судьба
5:52
Нонна Гришаева рассказала, что хотел, но не успел сделать при жизни Мережко
5:37
Почему рак часто выявляют на последней стадии? — объясняет онколог
5:22
Тигр оценит: как встретить первое Новолуние февраля, чтобы привлечь удачу в 2022
5:07
Ольга Орлова тяжело переживает смерть подруги: «Больно слушать ее песни»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 31 января по 13 февраля
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год