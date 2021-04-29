Черная Луна, статичный Сатурн и другие: астропрогноз на май 2021 года

Самый долгожданный месяц весны, предваряющий лето, принесет человечеству много перемен. Смена планетами и звездами положения на небосклоне подарит одновременно небольшую передышку в делах, свежие идеи и активность в общении. Об этом в астрологическом прогнозе на май 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Первые дни месяца — с 1 по 4 мая — будут очень активными. В людях проснется желание общаться и взаимодействовать, и стоит этой возможностью воспользоваться.

«Солнце, Меркурий, Венера и Уран будут в соединении. И эта четверка нам будет транслировать желание что-то переделать, двигаться вперед, коммуницировать, общаться и вести себя очень активно. Обратите на это внимание», — посоветовала Никольская.

В этот же период активизируется коварная планета Уран. По словам астролога, она всегда привносит в жизнь эффект непредсказуемости, а значит, вас могут посетить неожиданные идеи. Не стоит ими разбрасываться, из них может выйти толк.

«У вас могут быть какие-то идеи: обязательно их записывайте, потому что они могут в дальнейшем у вас выстрелить идеально и решить какую-то важную для вас проблему или задачу», — отметила Никольская.

Далее, 4 и 9 мая, Венера, а затем и Меркурий меняют знак. Обе планеты переходят в Близнецы. Это дарует нам долгожданную передышку в бесконечной гонке. Затем в игру вступает Черная Луна, которая заставит всех людей жаждать внимания к своим персонам.

«Близнецы — легкий знак, спокойный, и станет нас немного отпускать. А вот 11 мая у нас будет Новолуние, да еще и в соединении с Черной Луной, Лилит, а это непростая история. Нам захочется непременно быть звездой, чтобы все на нас обращали внимание. Но это будет важно не только вам, но и окружающим, поэтому обязательно обращайте внимание, хвалите своих родных и близких, и тогда они будут вам безмерно благодарны. А ваши отношения с ними укрепятся», — поделилась астролог.

С середины месяца нас ожидает статичный Сатурн — планета как бы замрет с 15 мая и до конца месяца. Это означает, по словам Никольской, что до наступления этой даты стоит поторопиться с завершением важных дел, потому что потом они могут застопориться.

«Поэтому если вам нужно подписать какие-то бумаги, обратиться к вышестоящему по службе или в госорганы, постарайтесь сделать это до 12-13, максимум 14 мая, потому что потом это будет двигаться очень медленно», — предупредила астролог.

С 14 мая Юпитер перейдет из Водолея в Рыбы. На это стоит обратить внимание, поскольку все идеи, задуманные в ближайшие два месяца, сыграют роль в течение года. К концу 2021 года нам предстоит пожинать плоды всего, что было начато именно в этот период.

«У нас поменяется оценка, наши ценности: нам захочется больше философствовать, быть более вдумчивыми и обратить внимание внутрь себя. Юпитер только заглянет на разведку в Рыбы, потому что 28 июля он вернется в знак Водолея и будет там до конца года. Эти два месяца для нас очень важные, потому что в конце года мы увидим, как идеи, которые заложились в этот период, у нас проиграются», — объяснила Никольская.

А конец месяца ознаменуется полным Лунным затмением — оно случится 26 мая. В этот день, по совету астролога, лучше отложить все важные дела и не заниматься опасными видами деятельности.

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