Кем были разные знаки зодиака в прошлой жизни?

Астролог Ален Шахсу составила кармический гороскоп с указанием, кем представительницы разных знаков зодиака были в прошлой жизни. Подробности она разместила на специальной странице в Instagram.

Козерог — королева

Королева — это ум, честь и совесть нации, так же как Козерог — ум, честь и совесть зодиака. И железная рука. В ее власти казнить и миловать, но чаще, конечно, казнить.

Водолей — путешественница

Жизненный девиз Водолея: «Водку? Теплую? Из мыльницы? Конечно, буду!» Только вместо водки — ром, бочка солонины и толпа немытых мужиков на шхуне, вместо мыльницы — полная неизвестность впереди, а подогрето все это ничтожным шансом выжить.

Рыбы — жрица страшного культа

Рыбки — существа немного не от мира сего, и посвятить жизнь служению какому-нибудь культу, желательно, потемнее и пострашнее, — самое подходящее для них занятие.

Овен — пиратка

Командовать толпой неуправляемых головорезов — самое правильное занятие для Овнов. Вздернуть кого-нибудь на рее, скормить акулам, махать саблей, хлебать ром и хохотать — все, что им нужно для полного счастья.

Телец — помещица

Тельцу надо, чтобы все было стабильно: маленький домик (особнячок комнат на тридцать), русская печка, котик-мурлыка (крепостных душ двести), муж работящий (чтоб чин имел и служил государю) — вот оно, счастье.

Близнецы — философ

Ворочать мешки — глубоко противно природе Близнецов, а вот глубокомысленно рассуждать об устройстве мира — самое подходящее занятие. Жить при этом можно хоть в бочке.

Рак — гадалка

Никто лучше рака не может нагадать благодарным ближним дальнюю дорогу и казенный дом. И, что характерно, все непременно сбудется. И дело вовсе не в даре предвидения, а в даре убеждения, который есть у раков.

Лев — актриса

Львицы больше всего на свете желают блистать, а блистать в прошлом можно было только при дворе или на театральных подмостках. Но поскольку место в дворцовых покоях уже заняли Козероги, оставался только театр.

Дева — повитуха

Деву хлебом не корми — дай узнать что-нибудь новое. При этом в ученые не берут, в настоятельницы монастыря самой неохота, остается один путь — в повитухи. Дело почетное и богоугодное.

Весы — фрейлина

Прекрасная должность: не надо ничего решать, достаточно просто ходить в платьице и создавать приятную атмосферу, что Весам удается просто блестяще: они умеют гармонизировать пространство одним фактом своего присутствия.

Скорпион — куртизанка

Скорпионам нет равных в умении сделать так, чтобы все у них было, а им самим за это ничего не было: наряжайся как благородная дама, собирай вокруг себя высшее общество, принимай подношения и подарки, и при этом никаких тебе типичных женских проблем в виде толстого мужа и сопливого ребенка.

Стрелец — мятежница

Стрельцы созданы для того, чтобы наставлять, поднимать с колен, воодушевлять, вдохновлять, вооружать и вести на честный бой со злом. Правда, за это неекоторых Стрельцов потом жгут на кострах.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, астролог Ален Шахсу объяснила, почему у представителей разных знаков зодиака не складывается личная жизнь.