Онкология и не только: о каких опасных болезнях говорит резкое похудение?

Что может быть лучше, чем есть и не толстеть? Об этом мечтают многие дамы. Однако, как оказалось, резкое снижение веса при обычном рационе и отсутствии усилий для этого — тревожный звоночек. Если за последние полгода человек худеет на пять килограммов или теряет 5% от общей массы тела, нужно незамедлительно обращаться к специалистам. О том, какие болезни могут вызывать похудение, рассказала врач-терапевт Тина Петровская.

Первый страшный недуг, который назвала специалист — онкология.

«Исключаем онкологические заболевания. Они могут не сопровождаться другими симптомами, либо сопровождаются не специфическими симптомами такими как слабость, усталость, на которые тоже стоит обращать внимание при отсутствии каких-то стрессовых факторов загруженности на работе или в жизни», — сообщила врач в интервью 5-tv.ru.

Потеря веса вкупе с другими неприятными симптомами также может говорить об опасных недомоганиях.

«Другие заболевания, которые характеризуются снижением массы тела — заболевания щитовидной железы. Заболевания аутоиммунного характера, например, ревматоидный артрит, но при этих заболеваниях и будут другие симптомы тоже», — поделилась врач.

Иногда бывает, что человек теряет вес и заметно уменьшается в объемах, однако весы не показывают никаких изменений в килограммах — это очень опасно, считает специалист.

«Так же при заболевании сердечно-сосудистой системы, например, при хронической сердечной недостаточности снижается вес, но пациент может этого не замечать. По килограммам вес может оставаться тот же, но появляется отечность. Она компенсирует снижение мышечной массы, жировой массы, но у пациента уменьшается объем рук или объем живота и на это тоже стоит обращать внимание», — поделилась Петровская.

В заключение врач-терапевт напомнила, что психологические заболевания также могут отрицательно повлиять на вес человека, а кроме того уменьшение массы тела может вызвать употребление определенных лекарств и запрещенных веществ.

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