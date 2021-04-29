Гороскоп здоровья: какие болезни губят разные знаки зодиака?

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Екатерина Бородина
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Характеры разных представителей астрологической дюжины зачастую становятся причиной их недугов.

Гороскоп здоровья: какие болезни губят разные знаки зодиака?

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Принадлежность к тому или иному знаку зодиака дает определенные качества и черты характера. Однако астрологи считают, что кроме манеры поведения, разные представители астрологической дюжины имеют особую предрасположенность к заболеваниям. Их можно предвосхитить, если знать, почему именно они возникают.

Овен

По мнению астрологов, этому знаку зодиака следует тщательно следить за состоянием своего здоровья и не пренебрегать даже незначительными симптомами. Чаще всего у Овнов страдает голова и болезни связанны именно с этой частью тела. Поэтому астрологи советуют беречь голову от травм, иначе не оберетесь бед.

Предрасположены к болезням: головокружение, головные боли, мигрень, гипертония, бессонница и ожирение.

Телец

Степенные и рассудительные представители этого знака зодиака больше других расположены к ожирению из-за малоподвижного образа жизни. Отчаянные трудоголики — они склонны к переработкам и эмоциональному выгоранию, а кроме того от бездумной траты своих энергетических и психологических ресурсов Тельцы часто страдают от депрессии. Стоит избегать неумеренностей в еде, алкоголе и курении.

Предрасположены к болезням: диабет, бронхит, ангина, ларингит, остеохондроз, варикоз

Близнецы

Двойственность этого знака зодиака, его умение быстро переключаться сразу между несколькими образами и личностями часто приводит к психозу и переутомлению. Постоянная погоня за развлечениями и весельем в итоге перерастает в скуку и одиночество, что также приводит к нервным расстройствам.

Предрасположены к болезням: аллергия, кожные заболевания, простуда, колит, ревматизм.

Рак

Чувствительность данного знака зодиака делает его уязвимым для апатии и депрессии. Тоскливое и тяжелое состояние провоцируется чрезмерной жалостью Раков к себе. Им следует смотреть на мир более позитивно, чтобы не цеплять душевные недуги и расстройства.

Предрасположены к болезням: гастрит, колит, запор, бронхит, астма, цистит.

Лев

Эмоциональные и экспрессивные представители данного знака часто теряют себя во гневе, что может привести к затяжным нервным срывам. Чаще всего Львы болеют, потому что не могут устоять перед разными вредными соблазнами. Кто-то пьет, кто-то курит, а кто-то не щадит себя в экстремальном спорте.

Предрасположены к болезням: травмы тела, анемия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, флебит, спазмы, судороги.

Дева

Представители этого знака зодиака очень дотошны. Они обожают глубинно разбираться во всем и доходить до самой сути предмета. Это может сыграть с Девами злую шутку, ведь если они обратят свое пристальное внимание на здоровье, то могут начать страдать от чрезмерной мнительности. У них запросто может развиться ипохондрия или боязнь микробов.

Предрасположены к болезням: запоры, воспаление кишечника, цистит, простатит.

Весы

Нерешительные и вечно сомневающиеся во всем Весы легко доводят себя до нервного напряжения, которое в свою очередь может служить благодатной почвой для ряда психических расстройств. Например, Весы сильнее других подвержены развитию маниакально-депрессивного психоза. Чаще всего недуги проявляются у этого знака зодиака от холода, сырости и слабой энергической сопротивляемости.

Предрасположены к болезням: простуда, радикулит, ревматизм, вегето-сосудистая дистония с гипотонией и аритмией.

Скорпион

Эмоциональные, страстные и энергичные представители этого знака зодиака часто становятся жертвами своей собственной развращенности и неумеренного образа жизни. Они часто сталкиваются с бессонницей, которая проявляется в результате их бесконечного самокопания. Пристальное внимание к своим ощущениям иногда формирует у них неправильную картину мира.

Предрасположены к болезням: ангина, аритмия, заболевания половой сферы, кровотечения

Стрелец

Целеустремленные, смелые и неусидчивые Стрельцы постоянно находят себе проблемы на голову, а виной всему их эмоциональная нестабильность, которая часто заставляет их делать импульсивные и необъяснимые поступки. Неумеренность в еде и алкоголе, а также постоянное перенапряжение очень вредят здоровью этого знака зодиака. Им следует чаще проявлять сдержанность и благоразумие, если хочется дожить до преклонных лет.

Предрасположены к болезням: артрит, артроз, остеохондроз, пневмония, язвы желудка.

Козерог

Упертые, трудолюбивые и очень серьезные Козероги обладают невероятной выносливостью и прагматизмом. Этому знаку зодиака крайне не рекомендуется проводить много времени на сквозняках, в холоде и сырости. Кроме того, им следует больше времени уделять уходу за своим телом и правильной осанкой — это предотвратит многие опасные и неприятные недуги.

Предрасположены к болезням: зубные камни, сколиоз, экзема, мочекаменная болезнь, плохое пищеварение.

Водолей

Этот знак зодиака обожает изучать все новое, знакомиться с людьми и заниматься тысячей дел одновременно. Любопытство тянет Водолеев на приключения и путешествия, однако такой бешенный темп жизни обычно заставляет их забыть о собственном здоровье. Резкая смена режима с активного на постельный плохо будет сказываться на самочувствии Водолеев, поэтому к отдыху им нужно привыкать постепенно.

Предрасположены к болезням: травмы икроножных мышц, инфекции, головокружение, склероз.

Рыбы

Мечтательные и хрупкие представители этого знака зодиака так часто устают от окружающей их реальности, что часто впадают в тоску и уныние. Рыбы предпочитают лежачий образ жизни, их телу не хватает активности — это может иметь серьезные последствия для их здоровья. Кроме того, они легко могут внушить себе болячку и действительно заболеть ею.

Предрасположены к болезням: отеки, гипертония, ревматизм, ожирение.

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