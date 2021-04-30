Адвокат раскрыл мошенническую схему получения недвижимости мужем Успенской

Муж певицы Любови Успенской Александр Плаксин, потребовавший у нее раздела дома в России, мошенническим способом завладел квартирой в США, которая по праву должна принадлежать исполнительнице. Об этом, а также о том, есть ли у него шансы получить недвижимость в РФ, 5-tv.ru рассказал знакомый с ситуацией в семье звезды шансона адвокат Александр Бенхин.

По его словам, супруги, будучи расписанными в Штатах, жили в браке с 1988 году.

«Господин Плаксин сразу сделал большую подлость, обманув Любовь Успенскую, записав квартиру, которую они купили для совместного проживания на сестру. Сказал ей, что это необходимо для миграционных формальностей. Потом переписал квартиру на себя, а потом аккуратно переписал квартиру на свою фирму. Все это было за спиной Любови сделано, пока она была на гастролях, пока она была увлечена творческой деятельностью и не вникала в юридические трудности», — пояснил Бенхин.

Плаксин заранее, на протяжении 30 лет, планировал обман своей жены, которая ему доверяла, отметил собеседник 5-tv.ru. Теперь же супруг Успенской ни с того ни с сего намерен получить половину особняка в России.

«Вдруг как нож в спину, как гром среди ясного неба, приходит судебная повестка где он настаивает и предлагает разделить „совместно нажитое“ здесь в РФ. При этом то имущество, которое есть в Америке, оно не считается совместно нажитым, так как подленько он переписал его на себя. <…> Он, совершив мошеннические действия, указал (в документах — Прим.ред), что он неженатый человек», — отметил адвокат.

Шансы у Плаксина получить что-либо, по мнению Бенхина, минимальные, при хорошей юридической защите. Кроме того, дело имеет большую общественную огласку, и многие близкие звезды смогут дать свидетельские показания в ее пользу.

По словам адвоката, все «легенды» о том, что супруг Успенской бизнесмен — вранье. Он является полным банкротом, и на нем не записано ни одного бизнеса на протяжении десяти лет. На муже Успенской была записана автомойка в США, но ее мужчина довел до разорения. К тому же на Плаксине множество невыплаченных кредитов, которые он оформлял на совместные с женой карты.

«Он тратил их на свои хотелки, а деньги не возвращал», — заявил Бенхин.

Требование Плаксина разделить имущество с Успенской сейчас, по мнению адвоката, особенно не к месту, когда из-за пандемии у всех артистов стало меньше концертов и гастролей, а, следовательно, стало тяжелее обеспечивать себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг Любови Успенской Александр Плаксин намерен отсудить у певицы ее загородный дом, который оценивается в сотни миллионов рублей.