Какие спиртные напитки вызывают похмелье меньше других? — ответ бармена

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 3 520

По словам «алкогольного» эксперта, на развитие абстинентного синдрома влияет состав горячительного.

Какие спиртные напитки вызывают похмелье меньше других? — ответ бармена

Фото: Depositphotos / belchonock

Практически любые спиртные напитки могут вызывать похмелье, но в разной степени. После некоторых видов алкоголя голова утром может и не болеть. О них «АиФ» рассказал шеф-бармен Даниил Файнберг.

По его словам, похмелье зависит от очень многих факторов: личного восприятия спиртного, закуски и даже настроения.

«Но обычно наименьшее похмелье дает менее выдержанный алкоголь. Чем он прозрачнее, тем лучше», — пояснил он.

Так, например, водка или джин менее похмельные потому, что их не выдерживают в бочках. Соответственно, в этих напитках нет и примесей. Также, по словам бармена, многое зависит от количества сахара в алкоголе. Поэтому биттеры, ликеры и аперитивы вызывают более тяжелое похмелье.

Что касается вин, то сухие менее «тяжелые», а полусладкие, сладкие, десертные, портвейны и вермуты намного хуже.

«Самый безопасный по похмелью коктейль — это „Кровавая Мэри“, приготовленный на любом алкоголе: на водке, на текиле, на джине. Это очень объемный коктейль, в составе которого не только 40-50 миллилитров крепкого чистого алкоголя, но и белок», — отметил эксперт.

Также щадящими считаются «Виски сауэр» или «Джин сауэр».

Для уменьшения вероятности похмелья Файнберг посоветовал употреблять спиртное вместе с минералкой, и лучше — соленой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач назвал самый вредный алкоголь.

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