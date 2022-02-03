Как правильно отмечать день рождения разным знакам зодиака

В детстве большинство людей обожает свои дни рождения и ждет их с нетерпением. Но с возрастом отношение к этому празднику у многих меняется. Стоит ли продолжать пышно отмечать дату своего появления на свет? Астрологи убеждены, что все зависит от знака зодиака.

Овны

Представителям знака Овна лучше не устраивать шумных вечеринок по поводу своего дня рождения. Им куда больше подойдут семейные посиделки с воспоминаниями из детства, вечер в компании родных или пары самых близких друзей.

Тельцы

Тельцы притягивают к себе деньги, внимание окружающих и веселье. Так что в свой день рождения звезды не советуют им чахнуть дома. Идеальным вариантом празднования станет шумное застолье, выезд на природу или путешествие — желательно шумной компанией. В этот день можно позволить себе выпить лишнего, танцевать до утра, веселиться и заводить ни к чему не обязывающие романы.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов всю жизнь ощущают собственную двойственность. Так что и день рождения им лучше праздновать не один, а как минимум два раза. Саму важную дату лучше встретить в уединении — взять выходной, строить себе SPA-день или позволить поспать подольше. Вечером можно встретиться с семьей. А вот веселье с друзьями лучше перенести не конец недели и посвятить ему пару дней.

Раки

Представители знака Рака — семейные, тихие люди, которым не нравится встречать дни рождения в компании малознакомых людей. Как пишут Белновости, им лучше устроить домашнее чаепитие с родными, выбрать любимый с детства торт. А вот пикники и путешествия лучше со своим праздником не совмещать.

Львы

Львы всю жизнь проводят в окружении восторженных поклонников и друзей. Им нужно внимание, восхищение и поклонение. Несмотря на это, в свой день рождения Львам лучше не устраивать бурных возлияний и веселья до утра. Вместо этого отмечать нужно со своими возлюбленными — романтическое свидание как нельзя лучше подойдет в этот день.

Девы

Представители знака Дев не любят отмечать свой день рождения. Дело в том, что у скуповатых Дев все траты просчитаны на годы вперед, шумные вечеринки кажутся им бессмысленными и расточительными. Но звезды рекомендуют не отказываться от празднования и провести этот день с друзьями. Раз в году можно себе это позволить.

Весы

Если Весы во многом себя ограничивают или не позволяют себе быть развязными, то в свой день рождения можно забыть обо всех табу. Можно устроить себе торжество без границ — уйти с работы пораньше, собрать друзей и родных, танцевать до утра. Шумная вечеринка поможет надолго запомнить этот день.

Скорпионы

Скорпионам в их день рождения не стоит устраивать вечеринки для посторонних. Вместо этого следует уделить внимание семье — порадовать и себя, и родителей. Любимая еда и хороший фильм в отличной компании — то, что нужно.

Стрельцы

А Стрельцам астрологи советуют забыть об обыденности — ее хватает в их обычной жизни. Из дня рождения нужно устроить настоящий квест: отправиться в новую страну, рвануть за город или танцевать в клубе до утра. Парк аттракционов и хорошая компания — тоже отличный вариант для празднования.

Козероги

Многие представители знака Козерог устали отмечать дни рождения и не хотят привлекать внимания к своему возрасту. И все же астрологи рекомендуют не превращать дату своего появления на свет в обычный день. Немного эмоций не помешает — караоке, клуб, новый ресторан или танцы. Не стоит скрывать свои эмоции от друзей — лучше отметить свой праздник вместе с ними.

Водолеи

Водолеям в день рождения не нужно шумных торжеств. А вот немного отдыха не помещает — выходной, короткий отпуск, который можно провести в SPA или в доме отдыха, любимые блюда и бокал вина — вот рецепт идеального праздника для Водолеев.

Рыбы

В день рождения многие Рыбы испытывают меланхолию, грустят, расставаясь с еще одним годом жизни. Именно поэтому нельзя предаваться унынию и плакать в свой праздник. Это не значит, что нужно звать в дом толпу гостей против воли. Нужно прислушаться к своим желаниям и отметить этот день с друзьями или в уединении. Главное, чтобы это радовало именно Рыб.

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