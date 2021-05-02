Видео: Как Пугачева раскрасила яйцо и христосовалась с Гарри и Лизой Галкиными?

Певица Алла Пугачева встретила утро Пасхи, христосуясь с младшими детьми. Видео обмена поздравлениями Примадонна выложила на своей странице в Instagram.

Сначала дети по очереди поздравили мать — Гарри спел, а Лиза прочитала ей стихи.

«Пусть радость будет в доме вашем, и от любви все станет краше!» — сказала девочка и продемонстрировала праздничный кулич и корзинку с разноцветными яйцами на столе.

«Христос воскресе!» — воскликнула Пугачева, после чего они обменялись с дочкой воздушными поцелуями.

Не менее трогательным было и христосование с Гарри Галкиным.

Позже Максим Галкин в сторис показал своим фолловерам в Instagram, как Пугачева покрасила яйца к Пасхе. Примадонна выбрала для этого небесно-голубые цвета. А Гарри добавил поверх глаза и клюв.

«Кстати, это мама яичко раскрасила, а я тебе добавил цыпленка», — пояснил мальчик.

Instagram @maxgalkinru

Поклонники звездного семейства пришли в полный восторг, узнав, как те встретили пасхальное утро.

«Во истину воскресе! Мира и добра Вашему дому!»;

«Алла Борисовна! Какие у вас с Максимом прекрасные детки. Сердце радуется»;

«Мир вашему дому и любви в сердце»;

«Красотульки, со светлой Пасхой!» - написали они в комментариях.

Гарри и Лиза родились в 2013 году благодаря суррогатной матери, но их биологическими родителями являются сами Пугачева и Галкин. Дети сразу стали любимцами русскоязычных пользователей сети, которые с нетерпением ждут новостей о дружной парочке. Рассказами и видео из жизни первоклассников регулярно делится их отец, а порой и сама Примадонна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза.