Как понять, что следующая рюмка спиртного может стать смертельной?

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Георгий Иванов
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Ученые рассказали, как следить за умеренностью алкогольных возлияний, чтобы вовремя сказать «стоп».

Как понять, что следующая рюмка спиртного может стать смертельной?

Фото: Depositphotos / belchonock

Ирландская народная мудрость гласит: ты еще не пьян, если можешь без поддержки лежать на полу. Надо сказать, что многие воспринимают эту поговорку как истину и видят в ней не шутку, а руководство к действию при застолье.

Опрошенные Daily Mail британские медики выяснили, что организм человека может подавать не самые очевидные сигналы, которые свидетельствуют об избыточном потреблении алкоголя. Среди них: изменения состояния кожи; появление синяков; онемение или покалывание; снижение или набор веса; и повторяющиеся инфекции.

Если регулярно употребляющий алкоголь человек заметит у себя такие недомогания, то это повод серьезно задуматься — следующая рюмка легко может привести к смерти.

Изменения кожных покровов

Терапевт Люк Прасидес говорит, что алкоголь может сделать кожу сухой и привести к потемнениям вокруг глаз из-за обезвоживания. В запущенных случаях также могут возникнуть хронические кожные инфекции или желтые пятна, свидетельствующие о проблемах с печенью. На самые тяжелые случаи указывают покраснения на лице — особенно вокруг носа и щек. Они возникают из-за расширения мелких кровеносных сосудов, вызванного длительным употреблением алкоголя в больших дозах.

Легкие синяки

Еще одним признаком того, что вы слишком много пьете, считаются синяки необъяснимого происхождения. По словам Прасидеса, они тоже связаны с работой печени. Ее основная функция — вырабатывать вещества, способствующие свертыванию крови. Если их недостаточно, человек все время выглядит побитым.

«Алкоголикам трудно остановить кровотечение. По этой же причине у них могут появляться большие синяки от относительно слабых ударов или падений», — сказал врач.

Онемение или покалывание

Следующий знак того, что пора бросить пить — онемение или покалывание в ногах или руках. Это симптом так называемой алкогольной невропатии. Она в итоге приводит к снижению чувствительности конечностей и неустойчивости.

«Это происходит из-за того, что периферические нервы, передающие сигналы между телом и головным мозгом через спинной мозг, повреждаются длительным потреблением больших доз алкоголя», — терапевт Санджай Мехта.

Изменения веса

На ранних стадиях алкоголизма некоторые люди набирают вес, потому что спирт содержит большое количество калорий. Минус в том, что они не имеют пищевой ценности и откладываются в виде жира. Кроме того, алкоголь может вызывать чувство голода, поэтому под его воздействием люди начинают есть больше обычного.

Потеря веса происходит, когда чрезмерные возлияния нарушают работу гормональной системы. В итоге у человека «отключается» чувство голода.

«Употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может обмануть желудок и разум, вызвав ощущение сытости из-за воздействия определенных гормонов», — объяснил доктор Мехта.

Дело может дойти до цирроза печени и настолько сильного поражения кишечника, что организм потеряет способность поглощать и перерабатывать питательные вещества.

Повторяющиеся инфекции

Наконец, из-за негативного воздействия спиртного на иммунную систему у человека возрастают шансы заражаться инфекциями снова и снова.

«Алкоголь снижает способность иммунной системы защищать организм от определенных вредных бактерий и вирусов. Это приводит к постоянно повторяющемуся инфицированию: частым простудам, гриппам и другим болезням», — подытожил доктор Мехта.

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