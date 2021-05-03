Яна Рудковская показала на фото лицо сына от суррогатной матери

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Егор Измалкин
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Арсений появился на свет семь месяцев назад.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская перестала скрывать лицо семимесячного сына Арсения, который родился от суррогатной мамы. Фото с наследником знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах светловолосый малыш в ползунках сидит в корзинке, украшенной множеством цветов. Также Рудковская попозировала с малюткой на руках и восьмилетним сыном — Сашей, известным как Гном Гномыч.

«Самый светлый, добрый праздник! Христос Воскресе! Мира, здоровья и любви всем моим подписчикам», — написала звезда под фото.

Instagram @rudkovskayaofficial

Фотографии вызвали восторг у фолловеров звезды. Публикация набрала более 80 тысяч лайков. Поклонники принялись поздравлять с Пасхой семью продюсера и фигуриста Евгения Плющенко, а также радоваться возможности наконец-то лицезреть личико младшего сына пары.

«Ваша маленькая копия»;

«Какой чудесный блондинчик!»,

«Солнышко какое!» — порадовались за Яну и Евгения в комментариях.

Известно, что Яна Рудковская вновь стала мамой в конце сентября. Она и ее супруг — фигурист Евгений Плющенко — не скрывали, что на свет сын появился с помощью суррогатной матери. До этого счастливая мама не показывала лицо малыша.

Как писал 5-tv.ru ранее, Яна Рудковская вновь задумалась о детях. Для полного счастья ей хотелось бы девочку.

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