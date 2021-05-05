«Ее даже жалко»: экс-супруга жениха Макеевой намекнула, что актриса солгала о любовнице

Нынешний жених актрисы Анастасии Макеевой и ее помощник Роман Мальков, не только бросил теперь уже бывшую жену Светлану и отказался платить алименты детям, но и переманил старшего сына Андрея к себе в Москву. Ко всему прочему недавно Светлана Малькова с удивлением узнала, якобы в Словении у Романа была любовница.

«Подозреваю, что этот пост написала сама Макеева. Даже если у Романа и была любовница, я этого не знала. Вы можете пролистать социальные сети. Там признания в любви, совместные фотографии. Если измена и случилась, то это минус ему же. Я была верной, любящей женой. Полностью отдавалась семье. У меня не было времени крутить романы. Несмотря ни на что, я им с Макеевой желаю счастья. Мне Анастасию даже жалко, как человека», — рассказала Светлана Малькова Starhit.ru.

Бывшая жена бизнесмена уверена, что новую счастливую жизнь получится построить только в том случае, если прошлые отношения завершатся достойно. Однако сейчас Роман финансово не поддерживает наследников. Именно поэтому Светлана подала на алименты.

«Я давно отвечаю не только за себя. У меня есть обязательства по содержанию детей, которых никто не отменял. Мне пришлось чаще проводить арт-терапии, которые стали настоящей отдушиной», — рассказала она.

Малькова добавила, что желание жить с отцом пока выразил только один ребенок. Мать желает сыну счастья, но не считает столичные условия — наиболее подходящими для своего чада.

«Я на связи с ребенком. Конечно, он доволен новой жизнью. Что подростку надо в таком возрасте? Учиться не заставляют, обязанностей нет, делай что хочешь. Пока сын предоставлен сам себе. Роман утверждает, что у него ни копейки нет. Как он собирается содержать всех наших детей в России? Тут (в Словении — Прим. ред.) у них будущее, обучение, друзья, спорт. Дети не должны менять свою жизнь только из-за того, что папа захотел веселой жизни и отсутствия забот», — добавила Светлана Малькова.

Ранее 5-tv.ru писал, что о детях ухажера Анастасии Макеевой до недавнего времени никто не знал, пока его бывшая жена не пошла на телевидение. Женщина умоляла мужа вернуться, взывала его к совести и упрекала Макееву в разрушении семьи.