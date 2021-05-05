Ну ты и. . .! Какая вы сволочь по знаку зодиака?

Как известно, принадлежность к тому или иному знаку зодиака во многом определяет наше поведение и черты характера. Огненные знаки вспыльчивы, водные сострадательны, земные практичны, а воздушные изобретательны. Однако вне зависимости от стихии в любом из представителей зодиакальной дюжины есть гадкие черты характера, при помощи которых они доводят людей до белого каления. Астрологи составили шутливый гороскоп, который расскажет, какая вы сволочь по знаку зодиака.

Овен

Представителей данного знака зодиака можно охарактеризовать как нервную и импульсивную сволочь. После сделанной пакости или скандала просит прощения с выдиранием волос на своей голове и прочими театральными выступлениями. Может статься и так, что извинений не будет в принципе, так как гордость не позволяет.

Телец

Расчетливая сволочь. Будьте уверены, этот знак зодиака всегда прекрасно знает, зачем и для чего он портит вам жизнь. Он заранее выяснил ваши болевые точки и целенаправленно бьет именно по ним, чтобы достичь своих сволочных результатов.

Близнецы

Сволочь, не отягощенная размышлениями о последствиях своих поступков. О сделанной гадости забывает спустя пять минут.

Рак

"Я в этом не виноват"-сволочь. Этот знак зодиака любит быть жертвой, поэтому за его глупости и проступки придется отвечать кому угодно, кроме его самого.

Лев

Самовлюбленная сволочь. Этот знак зодиака мудр и велик настолько, что все его прегрешения должны немедленно прощаться просто потому что.

Дева

Злопамятная сволочь. Месть подается холодной и, возможно, вы получите ее спустя года после того,как однажды косо посмотрели на Дев.

Весы

Трусливая сволочь. Этот знак зодика будет играть на два фронта, но никогда в открытую. Тут соврал, здесь оклеветал, а там рассказал вообще другую историю.

Скорпион

Сволочь принципиальная. Они обладают своей собственной картиной мира и правилами, по которым должны жить окружающие. Если вы нарушаете принцип Скорпиона, им же придуманный, будьте готовы — он приготовит вам соответствующее наказание.

Стрелец

Скандальная сволочь. Конфликты — его все. Может прикидываться как интеллигентом, так и хамом, в зависимости от антуража и настроения.

Козерог

Упрямая сволочь. А еще ограниченная. Кроме того, Козероги безразличны, эгоистичны и жадны. Они будут пакостить вам, если перейдете дорогу на работе или, не дай бог, заберете себе желанное для Козерога повышение.

Водолей

Циничная сволочь. Будет гадить, просто чтобы увидеть страдания своей жертвы. В мучениях Водолеи достаточно изоощерены и постоянно ищут новые способы напакостить окружающим.

Рыбы

Сволочь-манипулятор. Этот знак зодиака умеет резко менять свой вид с жертвы на хищника ради личной выгоды. Рыбы будут управлять вами как марионетками и при этом умудряться заставлять вас чувствовать себя виноватыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое первое впечатление производят разные знаки зодиака