Время исполнения желаний: как планеты помогут изменить жизнь с 4 февраля

В ближайшие три месяца, согласно нумерологии, нас ожидает удивительный период, который подарит шанс многим представителям зодиакального круга претворить в жизнь свои самые заветные мечты. О том, что же будет способствовать столь благоприятному развитию событий, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал астролог и нумеролог Михаил Филоненко.

По его словам, уже с 4 февраля 2022 года все планеты выстроятся в прямом, то есть директном положении, что считается просто отличной новостью для тех, кто с нетерпением ждет позитивных перемен. Наступает очень удачный период, который продлится до 29 апреля 2022 года.

«Практически два месяца у нас есть на то, чтобы заняться собой, своими мыслями и преобразиться. Стоит вспомнить, о чем вы мечтали в последнее время, потому что все обязательно исполнится», — отметил эксперт.

Кроме того, благодаря особому положению Венеры, положительное влияние распространится и на май.

Предстоящие месяцы как нельзя лучше подходят для того, чтобы от абстрактных фантазий перейти к решительным действиям. В связи с тем, что все планеты находятся в прямом положении, с точки зрения астрологии, ничто не препятствует тому, чтобы влюбляться, зарабатывать деньги.

Причем, по словам нумеролога, удача будет освещать путь практически всем знакам зодиака, но есть и несколько особенных счастливчиков. Это, прежде всего, Козероги, Рыбы, Овны, Львы, Девы, а также Скорпионы и Стрельцы. Они получат настоящий карт-бланш любовь и воплощение в жизнь своих желаний.

Эксперт уверяет — весна обещает быть действительно волшебной и важно правильно воспользоваться возможностями, которые дарит судьба. По словам астролога, важно не забывать, что не только от Вселенной, но и от нас самих зависит будущее. Поэтому ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки и ждать, что удача сама свалится на голову. Будьте смелее — стройте планы, дерзайте и тогда все обязательно получится.

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