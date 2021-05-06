Маленькой дочери солиста «Непары» Александра Шоуа вырезали опухоль у виска

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Екатерина Бородина
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Семилетняя Таисии пережила совсем недетскую операцию.

Маленькой дочери солиста «Непары» Александра Шоуа вырезали опухоль у виска

Фото: Instagram @alexandershoua

Семилетняя дочь солиста «Непары» Александра Шоуа перенесла совсем недетскую операцию. Малышке вырезали кисту в области виска, операция длилась два часа и закончилась благополучно. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и собирается домой.

Супруга певца рассказала, что новообразование было небольшим, однако в любой момент могло начать расти, поэтому операция была предупредительной.

«Киста возникла из-за закупорки протока сальной железы, никак не беспокоила, но некрасиво — потому что девочка. Плюс не хотелось испытывать лишние нервы перед школой. Поэтому решили лечь на операцию. Все прошло прекрасно, Тая, слава богу, хорошо перенесла общий наркоз, уже бегает, прыгает. Со временем снимем швы и забудем об этом окончательно», — цитирует Наталью Шоуа Starhit.ru.

Музыкант все время был рядом и первым поговорил с малышкой после операции. Сейчас Александр ждет любимую дочку и жену дома. Совсем недавно супруги переехали за город, что сделало их невероятно счастливыми.

«Переехал из города, потому что просыпаться с утра счастливым уже почти не получалось. Теперь же напротив, я каждое утро встаю с улыбкой. Мне нравится, что здесь много света, прекрасные соседи, парк вокруг дома, где можно проводить время с родными. Сейчас абсолютно счастлив, новые эмоции. Ощущение, что удалось освежить давно погасшие краски: мы даже с женой стали больше внимания уделять друг другу» — признавался солист «Непары».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тальшинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара».

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