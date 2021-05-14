«Не могла разогнуться от боли»: Актриса из «Возвращения Мухтара» о причинах госпитализации

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 041

Оксану Сташенко увезли в больницу прямо из Дома кино.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Известная российская актриса Оксана Сташенко, которая наканун попала в больницу, рассказала 5-tv.ru причинах госпитализации. Как выяснилось, скорую пришлось вызывать из-за рези в животе звезды, от которой не помогали никакие лекарства

«Вчера я приехала на юбилей в Дом кино, но еще утром почувствовала резкие рези в животе. У меня никогда не было никаких проблем с животом и органами ЖКТ. Дома я выпила „Ношпу“, поехала туда, мне стало еще хуже, я снова выпила „Ношпу“. Стало еще хуже. <…> Я уже не могла разогнуться от боли», — поделилась знаменитость.

По словам Оксаны Сташенко, коллеги, наблюдавшие за ее состоянием, немедленно вызвали скорую помощь, и медики приехали уже через пять минут. Как отметила сама артистка, врачи ее внимательно осмотрели и привезли в Боткинскую больницу, где перевели в палату диагностики.

«Предварительно предполагали, что может быть операция: либо желудок, перфоральная язва, либо панкреатит. Но выяснилось, что операция не нужна. Меня перевели в хирургию, где мне сделали восемь уколов, поставили две капельницы, одну уже в ночи, чтобы снять болевой синдром. Боль сняли в течение ночи», — рассказала Сташенко.

Звезда выразила огромную благодарность врачам и отметила, что сейчас проводятся дополнительные обследования, чтобы определить схему дальнейшего лечения.

Оксана Сташенко — заслуженная артистка РФ. Ее фильмография нассчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Возвращение Мухтара», «Интриганки», «Егерь».

 

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