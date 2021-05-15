«Браво Путину»: французы поддержали РФ в решении по США и Чехии

Читатели французской газеты Le Figaro поприветствовали решение России внести Чехию и США в список недружественных РФ стран. Пользователи сети писали в комментариях к статье о том, что американская сторона никогда не демонстрировала дружелюбия — ни к Москве, ни к другим государствам.

«Россия окончательно определилась. Наконец, она убеждена, что Соединенные Штаты не заботятся о других, думают только о собственных интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции, чтобы продемонстрировать свое несогласие»;

«Я не думаю, что американцы когда-либо считались дружелюбными»;

«Это честная игра, американское поведение в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным по отношению к России»;

«Для меня звучит довольно логично»;

«Браво Путину, который не пускает такие вещи на самотек, как это делает Макрон»;

«Разве мы не говорим, что „у США нет друзей, только клиенты…“?» — писали читатели.

Ранее правительство РФ утвердило список недружественных России государств. В него были внесены США и Чехия. Решение по Праге было принято в связи с ухудшением двусторонних отношений после обвинений со стороны чехов России в причастности к взрывам 2014 года во Врбетице. С США отношения стали усложняться давно, а в последнее время Вашингтон подлил масла в огонь, ужесточив санкции против России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на статью в чешской газете о «таинственной пропаже» со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений.