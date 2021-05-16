Кто кого троллит? Американцы увидели главное отличие между Путиным и Байденом

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Алексей Хитров
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Лидера США призвали «не провоцировать» российского президента.

Кто кого троллит? Американцы увидели главное отличие между Путиным и Байденом

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Зрители американского телеканала Fox News поддержали призыв историка Виктора Хэнсена к главе США Джо Байдену «не провоцировать» президента России Владимира Путина.

Хэнсон адресовал свой призыв Байдену после того, как президент США заявил о возможной причастности «находящихся на территории России хакеров» к атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline, и пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным. В комментариях к телесюжету американские пользователи принялись обсуждать различия лидеров двух стран.

«Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлен и активен»;

«Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого»;

«Сегодня мы наблюдаем, как господин Байден действует, не задумываясь. Вероятно, ведомый кем-то. Ничего не планируя, ни к чему не готовясь, не заботясь о последствиях»;

«Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи», — приводит комментарии американцев РИА Новости.

Многие пользователи также попытались представить вероятный сценарий будущей встречи Путина и Байдена.

«Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире»;

«Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!» — иронизируют телезрители.

Ранее компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide, из-за чего была вынуждена отключить некоторые системы. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках.

Как сообщал 5-tv.ru, читатели британской газеты Daily Mail высмеяли «сверхполиткорректный» ролик об армии США, назвав американских военнослужащих «прогрессивными нытиками», которые в случае войны «обидятся на врага и будут лить слезы».

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