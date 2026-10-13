Марк Богатырев встречается с актрисой Яной Лестер

Актер Марк Богатырев состоит в отношениях с актрисой Яной Лестер. Об этом сообщил StarHit.ru.

Знакомство произошло в мае 2025 года на съемках сериала «Химкинские ведьмы». В июле Яна выложила совместные с Марком фото, сделанные на площадке.

Instagram*/ yanalester

В ноябре 2025-го появилась информация, что Богатырев инициировал развод с женой Татьяной Арнтгольц. Брак продлился пять лет. У них есть сын Данила, родившийся 18 февраля 2021 года. 11 декабря 2025 года Марк развелся с Татьяной.

В январе 2026 года артист отправился в Таиланд. Как выяснилось, тогда же на этом курорте отдыхала и Яна Лестер. Фотографии из одних и тех же мест появились в их блогах практически одновременно.

Недавно Марк Богатырев посетил светскую премьеру сериала «Полураспад». Его сопровождала новая пассия. Когда актера попросили представить свою спутницу, он отказался.

Внешне девушка похожа на бывшую супругу артиста Татьяну Арнтгольц — она также утонченная блондинка.

Новая возлюбленная Марка тоже актриса. Яне Лестер 30 лет. Она проживает в Москве. В 2019 году окончила Московскую школу кино, а в 2021 году получила дополнительное профессиональное образование в Лос-Анджелесе. Принимала участие в комедии «Мы рожаем», сериалах «Букины-2», «Санкционер» и других проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Марк Богатырев не разделяет работу в театре и кино, не отдавая предпочтения ни одному из этих направлений и не расставляя между ними приоритеты. По его мнению, у каждого из этих творческих направлений имеются собственные достоинства. При этом они, скорее, дополняют друг друга, чем конкурируют между собой. Как отмечает Богатырев, съемки в фильмах и сериалах приносят артистам известность.

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