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Волшебная таблетка? Может ли имбирь помочь быстро похудеть и как он влияет на здоровье

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 432

Эндокринолог Татьяна Филиппова призывает подходить к снижению веса комплексно и обдуманно. Иначе есть риск навредить здоровью.

Фото, видео: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

Американские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление имбиря помогает быстрее похудеть. Они замечали, что благодаря особым веществам в составе продукта улучшаются обменные процессы в организме. Эксперты провели исследование на женщинах, которым ежедневно давали удвоенную дозу порошка из растения. За 12 недель их талии якобы серьезно уменьшились.

Могло ли такое быть на самом деле и так ли безопасен имбирь, как принято считать, — 5-tv.ru спросил совета у ведущего эндокринолога-диетолога Татьяны Филипповой.

Чудес не бывает?

Медик отметила, что в корне имбиря действительно немало полезных веществ. В нем содержатся витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор, никотиновая и линолевая кислоты и масса других незаменимых компонентов. Вкупе они ускоряют обмен веществ, способствуют улучшению самочувствия, нормализации давления, укреплению сосудов. Однако ожидать, что и лишний вес «уйдет» сам, точно не стоит.

«Сам по себе имбирь и вещества, входящие в его состав, не могут способствовать снижению веса и уменьшению жировых отложений. Убеждение, что имбирь способствует снижению веса сродни поиску волшебной таблетки и какого-то волшебного способа похудения», — подчеркнула эндокринолог.

Татьяна Филиппова отметила, что достичь прогресса в похудении возможно, только если полностью перекроить свой образ жизни. Например, сотрудник офиса может запросто избавиться от лишних килограммов, если наконец начнет плавать в бассейне, откажется от фастфуда и снизит потребление алкоголя.

В противном случае идеального результата ждать просто бессмысленно. Имбирь будет лишь просто полезной добавкой к суточному рациону, но не более того.

«Чтобы жировая ткань расщеплялась, нам необходимо действие множества факторов: питание как основа, коррекция рациона, конечно же, добавление физической активности и коррекция образа жизни в целом», — заключила медик.

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