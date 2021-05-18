Как худеть в соответствии со своим знаком зодиака?

Каждому знаку зодиака соответствует определенная диета, утверждают астрологи. Поэтому, если вы решили стать обладателем точеной фигуры, нелишним будет узнать, какой рацион и режим питания вам предопределили звезды, пишет сайт Rsute.ru.

Овен

По характеру Овны непоседливы и активны, поэтому могут пропускать приемы пищи, а затем наедаться до отвала. В результате легко набирают лишний вес. В связи с этим, Овнам следует упорядочить режим питания, а также не употреблять соленое и острое, алкоголь и даже кофе с чаем. Под запретом и жареное темное мясо. Зато приветствуется рыбы и каши, а также овощи, сыр, творог и фрукты, особенно с витамином С.

Телец

У Тельцов часто медленный обмен веществ, зато отменный аппетит. Отсюда и лишний вес. Им звезды рекомендуют отказаться от выпечки и сладостей, а вместо этого налегать на рыбу и нежирное мясо, овощные салаты, рагу, овощи на пару и морскую капусту.

Близнецы

Близнецы часто обладают нестабильной нервной системой и из-за постоянного стресса едят много жирного, сладкого, а также употребляют алкоголь. Вместо этого им лучше есть капусту, картофель, баклажаны, рыбу, нежирное мясо, а также птицу, орехи и сыр для поддержания в норме кальция.

Рак

Раки настолько мнительны и эмоциональны, что запросто могут сами себя довести до больничной койки. Пищеварительная система у них особенно слаба, поэтому никаких сладостей, а также сырых овощей и фруктов в их рационе быть не должно, так как они вызывают брожение в кишечнике. Ракам рекомендуются злаки, супы, белое мясо птицы, а также кисломолочные продукты.

Лев

Из-за яркого темперамента у Львов может страдать нервная система, что чревато перееданиями. От этого возникают проблемы с сердцем, сосудами, желудком и щитовидной железой. Львам категорически не рекомендуется ничего жирного, жареного, соленого и сладкого. Включить в рацион следует продукты с калием и магнием — баклажаны, сельдерей, курагу и прочие. Также важен магний, поэтому нужно есть побольше гречки, сои, овсянки, какао.

Дева

Хрупкие на вид Девы зачастую обладают отменным здоровьем. Но, несмотря на это, им не стоит есть консервы, сладости и копчености. Вместо этого в меню нужно добавить тушеные овощи, кисломолочные продукты, каши с растительными маслами — оливковым, виноградным и т. д. Мясо Девам лучше готовить на пару. Особенно им рекомендованы овощи, содержащие много клетчатки, которая очищает организм от шлаков и токсинов.

Весы

Весы часто любят соленое, от чего могут страдать почки. Поэтому им надо отказаться от копченостей и маринованных продуктов. Рекомендуется же налегать на овощи, нежирное мясо, птицу, морепродукты, салат, свеклу с морковью. Фрукты и ягоды тоже следует включить в свое меню.

Скорпион

Скорпионы могут весь день не есть, а ночью наесться до отвала. Им лучше всего подойдет дробное питание. В рационе должна быть рыба и морепродукты, свекла с капустой и морковью, лук с перцем, тыква и капуста. Также обязательны яблоки и цитрусовые, богатые витаминами С и группы В.

Стрелец

Стрельцов мало что может вывести из строя, но им стоит отказаться от алкоголя, потому что привычка запросто может перерасти в проблему. Люди, рожденные под этим знаком, обожают поесть, особенно копчености, соленья и сладости — как раз то, от чего им лучше отказаться. Им рекомендуется соя, чечевица, горох с бобами и овощи с зеленью — салаты, укроп, петрушка, капуста, спаржа.

Козерог

У Козерогов слабый обмен веществ, поэтому им часто приходится бороться с лишним весом. В этом им помогут специи: анис, мята, базилик, гвоздика с мускатным орехом. Еду лучше выбирать легкую: кисломолочные продукты, постное мясо, овощи и фрукты.

Водолей

Водолеи могут контролировать свой аппетит, но у них большая любовь к сладостям. В связи с этим, вместо шоколадных батончиков и конфет им лучше употреблять гранаты, яблоки, груши, арбуз, дыню. Также нелишними в рационе будут овощи — свекла, морковь, баклажаны, капуста и другие.

Рыбы

Рыбы с детства подвержены инфекционным заболеваниям, а с возрастом начинают страдать депрессиям. Отсюда и лишний вес. Им рекомендуется виноград, изюм, пшенная каша, шиповник, айва, минеральная вода, семечки подсолнуха и сезонные овощи. Также Рыбам стоит перейти на раздельное питание, чтобы фигура была в порядке.

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