Без труда и стресса: эффективные способы похудения для каждого знака зодиака

Жесткое голодание или ежедневные тренировки в спортзале — что поможет сбросить вес быстро и без «побочек»? Как отмечают астрологи, нет какой-то единой системы похудения для всех людей на свете. Если избавиться от лишних кило принципиально важно в короткие сроки, следует ориентироваться на особенности, прописанные в натальной карте. Иначе — эффекта не достичь.

Так, например, Овны не могут действовать без мотивации. Резко сбросить вес и преобразиться внешне им помогут перемены в личной жизни. Достаточно в кого-нибудь влюбиться, как тут же появится стимул записаться в спортивный зал и отказаться от мучного. Если прекрасного партнера рядом не найдется, можно представить, что за вами наблюдает какая-нибудь голливудская звезда. Это работает!

Тельцы никогда не испытывают трудностей с похудением. Таким людям даже не нужно посещать специалистов и спортзалы — достаточно просто придерживаться правильного распорядка дня и режима питания. Никакого переедания, и прогресс обеспечен.

Близнецы страдают от трудоголизма. Он мешает не только расслабиться, но и нормально питаться, от чего сбиваются все жизненно важные процессы. Чтобы идеально выглядеть на пляже — соблюдайте режим труда и отдыха.

Раки слишком резко реагируют на внешние раздражители, из-за чего нередко зарабатывают нервное истощение. Стресс и недосып — вот почему эти люди быстро набирают лишние кило. Чтобы преобразиться к летнему сезону, достаточно больше спать и скинуть с себя ненужные обязанности.

Львы из категории тех людей, кто нуждается в серьезном контроле. Без вмешательства диетологов и спортивных тренеров избавиться от накопленных запасов будет непросто. В крайнем случае можно воспользоваться приложениями в смартфонах со встроенными контроллерами. Главное — не забывать оставлять заметки.

Девы очень сильно боятся перемен. Они бы, может, и хотели избавиться от пяти-десяти килограммов, но не представляют, как организовать процесс тренировок. Таким людям важно распланировать свою жизнь на ближайший месяц и четко следовать заявленным установкам. Успех обеспечен!

Весы никогда не похудеют, если не видят в этом особой нужды. Эти люди не могут решиться на кардинальные перемены ради кого-то, только если поймут, что это выгодно им. Если внутреннее «я» не против, можно переходить на правильный режим питания. Однако изматывать себя тяжелыми упражнениями все же не стоит.

Скорпионам противопоказаны жесткие диеты вроде голодания — это чревато нервным срывом. Каждый «вредный» продукт из рациона следует выводить постепенно. Идеальный вариант — не отказываться от еды вовсе, а сократить размер порции до небольшого блюдца, пишет «7Дней.ru».

Стрельцы же никогда не похудеют, если не будут много и активно двигаться. Бег, плавание, бокс — все что угодно, главное — не позволять себе застаиваться. Если нет сил серьезно заниматься спортом, достаточно хотя бы просто начать гулять перед сном.

Козероги могут запросто избавиться от лишних кило: достаточно лишь тщательно продумать распорядок дня и уговорить себя не есть мучное на ночь. Эти люди, чаще всего, страдают от избыточного веса уже в солидном возрасте. Чтобы не запустить процессы, важно с молодости заниматься своим здоровьем.

Водолеи — везучие люди. Сколько бы они не весили, всегда будут выглядеть потрясающе. А все из-за нереальной харизмы. Впрочем, если желание похудеть не покидает, можно начать с непродолжительных зарядок по утрам.

Рыбы отчаянно борются с лишним весом на протяжении всей жизни. Их главная проблема — в отсутствии системы. Никто не контролирует, так зачем стараться — думают Рыбы. В данном случае поддержать организм в тонусе помогут аппаратные технологии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие продукты помогут сбросить лишний вес.