Актриса Наталья Варлей попала в больницу

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Егор Измалкин
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Заслуженная артистка РСФСР нуждается в обследовании сосудов.

Актриса Наталья Варлей попала в больницу

Фото: ТАСС / Мудрац Александра

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей госпитализирована в одну из столичных клиник. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Не уточняется, какие именно проблемы со здоровьем у актрисы, однако известно, что звезде фильма «Кавказская пленница» предстоит пройти обследование коронарных сосудов, также ей проведут коронарографию.

Наталье Варлей 73-года. Известность ей принесли роли в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий». Всего в ее карьере съемки более чем в четырех десятках кинокартин и сериалов. Она является лауреатом государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской. Также актриса была награждена орденами Почета и Дружбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Варлей не хотела сниматься в «Кавказской пленнице».

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