«Он искал новые формы»: коллега Еремина рассказал о творческой стороне военкора
Корреспондент был интересным собеседником, а также разносторонней личностью.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военкор Трушнин рассказал о творческом потенциале Еремина
Семен Еремин был не только военным корреспондентом, но и творческим человеком, который писал стихи, философские тексты и рэп. Об этом рассказал его коллега Валентин Трушнин.
«С Семеном всегда было очень интересно разговаривать, потому что он умел очень необычно и очень точно формулировать мысли. Эта его способность, этот его творческий потенциал требовал выхода. Он искал все новые формы, он все время писал какие-то философские тексты, писал стихи, писал рэп», — рассказал Трушнин.
В качестве примера он привел песню «Камера! Мотор!», посвященную Арсену Павлову с позывным Моторола. Трушнин обратил внимание на то, как меняется смысл припева: сначала звучит «мотор» — отсылка к позывному, а затем появляется фраза «камера, мотор», связанная с работой военных корреспондентов. По словам Трушнина, именно съемки военкоров помогли сделать Моторолу широко известным и вдохновили многих людей на защиту Донбасса.
Еремин написал текст песни и записал демоверсию композиции. После гибели журналиста работу над ней продолжил музыкант Паша Нэро. В финальной версии сохранили голос военкора из оригинальной записи.
Семен Еремин работал военным корреспондентом «Известий» и освещал события в зоне специальной военной операции. Он погиб 19 апреля 2024 года в Запорожской области во время съемки репортажа после атаки FPV-дронов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о значении песни военкора «Известий» Семена Еремина. Жена погибшего объяснила, что она посвящена комбату ДНР Мотороле.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 17 окт
- «Откинуло к рэп-воспоминаниям»: ST оценил песню погибшего военкора Еремина
- 17 окт
- «Двойной смысл»: жена военкора «Известий» Еремина о значении песни про Моторолу
- 16 окт
- «Камера, мотор!»: вышла песня погибшего военкора «Известий» Еремина про Моторолу
- 19 апр
- На Троекуровском кладбище открыли памятник военкору «Известий» Семену Еремину
- 1 апр
- Вдова военкора Семена Еремина вошла в Общественный совет «Героев Подмосковья»
- 25 февр
- «Многого не успел»: погибшему военкору «Известий» Еремину сегодня исполнилось бы 43 года
- 25 февр
- В МИЦ «Известия» открыли барельеф в память о военкоре Семене Еремине
- 24 дек
- Военкор «Известий» Еремин награжден премией «Мы рядом. Доброе дело» посмертно
- 1 окт
- Честно и сурово: группа Mordor посвятила песню погибшему военкору «Известий» Еремину
- 14 сент
- Мурал в честь погибшего в зоне СВО военкора Еремина открыли в Балашихе
Читайте также
54%
Нашли ошибку?