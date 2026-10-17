«Он искал новые формы»: коллега Еремина рассказал о творческой стороне военкора

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 29 0

Корреспондент был интересным собеседником, а также разносторонней личностью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Военкор Трушнин рассказал о творческом потенциале Еремина

Семен Еремин был не только военным корреспондентом, но и творческим человеком, который писал стихи, философские тексты и рэп. Об этом рассказал его коллега Валентин Трушнин.

«С Семеном всегда было очень интересно разговаривать, потому что он умел очень необычно и очень точно формулировать мысли. Эта его способность, этот его творческий потенциал требовал выхода. Он искал все новые формы, он все время писал какие-то философские тексты, писал стихи, писал рэп», — рассказал Трушнин.

В качестве примера он привел песню «Камера! Мотор!», посвященную Арсену Павлову с позывным Моторола. Трушнин обратил внимание на то, как меняется смысл припева: сначала звучит «мотор» — отсылка к позывному, а затем появляется фраза «камера, мотор», связанная с работой военных корреспондентов. По словам Трушнина, именно съемки военкоров помогли сделать Моторолу широко известным и вдохновили многих людей на защиту Донбасса.

Еремин написал текст песни и записал демоверсию композиции. После гибели журналиста работу над ней продолжил музыкант Паша Нэро. В финальной версии сохранили голос военкора из оригинальной записи.

Семен Еремин работал военным корреспондентом «Известий» и освещал события в зоне специальной военной операции. Он погиб 19 апреля 2024 года в Запорожской области во время съемки репортажа после атаки FPV-дронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о значении песни военкора «Известий» Семена Еремина. Жена погибшего объяснила, что она посвящена комбату ДНР Мотороле.

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