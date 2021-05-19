Лавров иронично ответил на грубую выходку журналиста BBC

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Алина Потёмкина
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Глава МИД РФ в очередной раз продемонстрировал умение элегантно выйти из неловкой ситуации.

Лавров иронично ответил на грубую выходку журналиста BBC

Фото: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров иронично отреагировал на поведение журналиста BBC, бесцеремонно прервавшего речь министра. Представитель прессы подошел к столу, за которым сидел уже начавший говорить спикер, и начал методично расставлять свои микрофоны прямо перед лицом Лаврова. Тот удивился и шутливо спросил:

«Это BBC такие манеры практикует?» — обратился к молодому человеку министр.

Виновник конфуза поспешно ретировался, и Лавров, улыбнувшись, продолжил свою речь.

Пресс-конференция главы МИД РФ состоялась в Душанбе по итогам встречи с главой Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. В ходе переговоров стороны обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами, а также подготовку республики к визиту президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лавров призвал Германию к открытому диалогу.

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