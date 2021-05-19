Новые гиперзвуковые ракеты США способны ударить по Москве из Лондона

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Георгий Иванов
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Соединенные Штаты продолжают разработку и испытания технологий, которые позволят другим странам, включая Россию» ощутить на себе «угрозу мониеносной атаки».

Новые гиперзвуковые ракеты США способны ударить по Москве из Лондона

Фото: Depositphotos / borjomi88

Американские новейшие гиперзвуковые ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) смогут преодолевать расстояние свыше 2 775 километров со скоростью, в 17 раз превышающую скорость звука. Этого хватит, чтобы организовать удары с позиций НАТО по территории Северной Кореи, Китая, Филиппин и Японии. Об этом рассказал военный эксперт Кайл Мизоками в интервью изданию Popular Mechanics.

Специалист добавил, что Россия теперь, как и другие страны, может ощутить на себе угрозу молниеносной атаки.

«Россия не более защищена от LRHW, чем, например, Китай. Из Европы — скажем, из Лондона, — гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», — пояснил он.

Однако специалист подчеркнул, что на LRHW накладывается скорее сдерживающая функция, поэтому само существование таких ракет способно снизить риски вооруженных конфликтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неудачей закончилось первое испытание ракеты-носителя ARRW гиперзвукового оружия быстрого реагирования в США. Тогда «тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций» и не отделилась от бомбардировщика B-52 Stratofortress, с которого ее должны были запустить.

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