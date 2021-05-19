Орбакайте рассказала о самом важном совете от Пугачевой

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Егор Измалкин
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Певица на следующей неделе отметит свое 50-летие.

Орбакайте рассказала о самом важном совете от Пугачевой

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Певица Кристина Орбакайте, которой на следующей неделе исполнится 50 лет, рассказала о мудрости, выученной ею благодаря матери — примадонне российской эстрады Алле Пугачевой. По словам Кристины, именитая родственница в течение жизни давала ей множество советов.

«Разные: материнские, женские, бытовые, творческие… Они всегда мудрые. Наверное, процитирую одно: „Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!“» — поделилась Орбакайте в интервью Wday.ru.

Весна — особенно приятное время для певицы, ведь ее дети родились в это время года. Девятилетняя Клавдия появилась на свет 30 марта, 23-летний Дени — 10 мая, а 29-летний Никита — 21 мая. Певица призналась, что чувствует себя моложе своих лет. Она уверена, что в любом возрасте можно найти свои плюсы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Кристина Орбакайте показала первый смелый поступок среднего сына.

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