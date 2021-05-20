Чувство локтя «под дулом» корабля НАТО: аспекты встречи Лаврова и Блинкена

Весь мир сейчас обсуждает без преувеличения главную политическую новость дня. Это российско-американские переговоры в Исландии. Такую прохладную площадку для размораживания отношений выбрали как будто неслучайно. 35 лет назад Рейкъявик уже становился местом примирения двух держав. Тогда там встречались глава СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.

В этом веке плацдарм для налаживания отношений готовили главы внешнеполитических ведомств — Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Из Исландии репортаж Максима Приходы.

Место встречи — Харпа — в переводе «арфа». Это большой концертный зал в центре Рейкьявика. И обе делегации изначально были заинтересованы в том, чтобы все прошло — без фальши. Уже после — Сергей Лавров признает: разговор действительно получился открытым и конструктивным настолько, насколько это возможно сейчас.

«Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — заявил глава МИД РФ.

Впрочем, улыбки в начале встречи были весьма сдержанными, дружеских рукопожатий — не было вовсе. Поздоровались, как принято в коронавирусную эпоху, — локтями.

Это первая встреча — так сказать, политическое знакомство — госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова и здесь как никогда много зависит от деталей. Важен каждый жест, каждое слово, каждая реплика.

«Если Россия будет агрессивна по отношению к нам, нашим партнерам и союзникам, мы будем вынуждены ответить не только словами, но и делом», — заявил на пресс-конференции Блинкен.

Говорил он это, явно чувствуя за спиной поддержку не только армии США, но и всего североатлантического альянса. Еще одно якобы совпадение: прямо у здания, где проходят переговоры Лаврова и Блинкена пришвартован НАТОвский военный корабль.

Именно глобальная безопасность — ключевая тема переговоров. Для России и США как для крупнейших ядерных держав — это персональная ответственность. И как ни странно — именно в этой сфере лежат немногие точки соприкосновения интересов двух стран.

«Мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают и где мы можем извлечь позитивные результаты, будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное — по проблемам стратегической стабильности. Not similar views, but similar goals (Неодинаковые взгляды, но одинаковые цели — Прим.ред.)», — перешел на английский Лавров.

Не одинаковые взгляды, но одинаковые цели — у нас и у них — как по итогам встречи отметил Сергей Лавров: на проблему корейского полуострова, иранскую ядерную программу, Афганистан… и, видимо, некоторое взаимопонимание в важности восстановления дипотношений — между главами ведомств тоже есть.

«Мы сегодня затронули и тему дипломатических присутствий России в США и США в России. Этот порочный круг ударов был начат президентом Обамой, в 2017 году приняли новые антироссийские антидипломатические решения. И тогда мы уже вынуждены были отвечать. Эта цепная реакция, по-моему, никого не устраивает. И я почувствовал сегодня — у наших американских коллег такое же ощущение», — подчеркнул Сергей Лавров.

Отношения двух стран, конечно, не сравнить с холодной войной. Но, например сейчас в обеих столицах — нет послов. Они приглашены на Родину для консультаций. И этой встречи ждали, так как сейчас — это по сути единственный канал коммуникации между двумя странами.

«Думаю, всем понятно, почему рутинная встреча „на полях“ заседания Арктического совета между представителями России и США становится такой сенсацией и собирает такое количество народа», — обратил внимание министр иностранных дел России.

Лавров и Блинкен встречались раньше, когда тот работал в команде у Джона Керри. И сегодня обращались они друг к другу Сергей и Тони. А в конце Блинкен даже поблагодарил коллегу на русском.

Сергей Лавров — не без иронии отметил тактичность американских журналистов: не накидывались как обычно с вопросами вопреки протоколу.

«Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы», — пошутил министр.

Блинкен же к своим репортерам по итогам встречи не вышел. Ограничился постами в Twitter. Следующим шагом в налаживании отношений, видимо, станет встреча двух президентов. Пожать друг другу руки Владимир Путин и Джо Байден смогут, возможно, уже этим летом.