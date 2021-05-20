«Всех не помнит» — племянник Янковского о романах Прокловой

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Алексей Хитров
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Игорь Янковский возмутился откровениями актрисы о любовной связи с его знаменитым дядей.

«Всех не помнит» — племянник Янковского о романах Прокловой

Фото: ТАСС / Микляев Сергей

Игорь Янковский возмутился тем, что заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, не стесняясь, публично рассказывает о своих прошлых романах, в том числе, о связи с его дядей — легендарным актером, народным артистом СССР Олегом Янковским.

«О, господи. Дай бог Леночке хорошей жизни, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что она, наверное, всех не упомнит. Ну что тут сделаешь? Ничего не поделаешь. Если она стала об этом говорить, то мне только ее жалко. Ну честное слово. Если у них был какой-то роман, то сохрани в себе это. Неприятно, грязно!» — высказался актер в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Янковский добавил, что супруга дяди — актриса Людмила Зорина хорошо знала о его похождениях налево, но это не разрушило их брак.

«Это беда нашей профессии. Но, с другой стороны, мы — герои-любовники. Если нас не будут любить, значит, мы плохо работали», — отметил Игорь Янковский.

Ранее 67-летняя Проклова откровенничала о своей любовной связи с Олегом Янковским, с которым у нее «сложились потрясающе интересные, красивые отношения». Актеры закрутили роман на съемках картины Игоря Масленникова «Сентиментальный роман», уточняет сайт Teleprogramma.pro.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, коллега Прокловой по фильму «Снежная королева» актриса Эра Зиганшина осудила ее за «грязный пиар», считая, что ее скандальная история о домогательствах со стороны известного актера — выдумка.

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