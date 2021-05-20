Потеря ориентиров и эмоциональные качели: чем опасен коридор затмений и как его пережить

Коридором затмений называется краткосрочный период между лунным и солнечным затмением. По словам победительницы «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос, этот промежуток времени можно назвать «кармическим». В своем Instagram Райдос сообщила, что все, что случается во время коридора затмений — не просто так.

«И именно такое событие ждет нас с 26 мая по 10 июня. Этот коридор начнется лунным затмением, а закончится солнечным. К тому же следует учитывать, что влияние светил распространяется примерно на неделю до и после самих затмений, а значит, включаем особый режим готовности уже сейчас и не выключаем аж до 17 июня», — написала экстрасенс.

По словам Райдос, Луна оказывает колоссальное влияние на каждого человека. Полная Луна это влияние усиливает. А Луна в затмении — смешивает все карты. Это значит, что все сложности и проблемы, которые могут «всплывать», люди будут ощущать на себе острее, чем обычно.

«Некая потеря ориентиров, эмоциональные качели, быстрая смена решений. И нет возможности понять, как сделать правильно. А потому не стоит начинать крупные проекты, отправляться в путешествие, заключать сделки, делать серьезные покупки. Лучше взять выходной и держать эмоции под контролем», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».

Instagram @viktoriaraidos

В отличие от лунного затмения, солнечное сулит важные дела и судьбоносные встречи. Особенно может повезти тем, кто хочет добиться каких-то изменений в сфере личных отношений.

«Вы можете обрести любовь всей жизни или, напротив, разорвать то, что тяготило вас долгое время. Это время для того, чтобы расставить все по местам и разобраться в себе», — сообщила Райдос.

По ее словам, период между затмениями также характеризуется возвращением прошлого. Напомнить о себе могут самые неожиданные личности: бывшие коллеги, экс-друзья или любовники.

«Но только вам решать, пускать ли все это снова в свою судьбу. Если есть незакрытые вопросы, то это момент истины. В любом случае, от кармы не скрыться», — объяснила экстрасенс.

Для того, чтобы спокойно пережить такой непростой период, как коридор затмений, эксперт посоветовала с 26 мая по 10 июня не строить воздушных замков в своей голове и подходить ко всем решениям взвешенно, без розовых очков.

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