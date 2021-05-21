«Это чей-то PR»: адвокат Моргенштерна о многочисленных нарушениях в его деле

Новости о найденной в текстах песен рэпера Моргенштерна пропаганде наркотиков наделало много шума в сети. Член Общественной палаты России и организации «Лига чистого интернета» Екатерина Мизулина охотно делилась подробностями экспертизы.

На фоне этого сторона защиты Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна — Прим. ред.) полностью опровергла эту информацию и опубликовала данные профессиональной лингвистической экспертизы.

21 мая стало известно о передаче материалов по делу Моргенштерна в суд. Но юристам рэпера об этом не сообщили. И это далеко не единственное нарушение в этом громком разбирательстве, рассказал в беседе с 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

Откуда ноги растут?

Сергей Жорин отметил, что все громкое освещение ситуации вокруг Моргенштерна ему напоминает чей-то PR.

«Сначала я думал, что это инициатива Дмитрия Носова, который обращался с заявлением привлечь его к ответственности. Но потом на первый план вышла „Лига безопасного интернета“ во главе с Екатериной Мизулиной, — рассказал адвокат. — Каково же было мое удивление, когда в протоколе по делу из материалов этого дела следует, что полицейские проводили проверку не по заявлению кого-то конкретного!»

Из процессуальных материалов следует, что административное дело было заведено простым оперативником. Якобы тот однажды пришел на работу, открыл на персональном компьютере YouTube-канал Моргенштерна, увидел там некий ролик и возмутился.

После этого анонимный герой по собственной инициативе возбудил административное расследование и приступил к расследованию.

«В материалах дела нет ни слова об обращении Дмитрия Носова, Екатерине Мизулиной или организации „Лига безопасного интернета“. То есть они не являются ни заявителями, ни свидетелями, упоминания о них в материалах дела нет», — указал Жорин.

При этом именно Мизулина называет себя инициатором расследования и охотно делится с прессой подробностями по делу.

Основные нарушения по делу Моргенштерна

Сергей Жорин перечислил целый ряд вопросов, которые вызывает у него развитие дела его подопечного

Во-первых, Екатерина Мизулина заверяет, что именно она обратилась в полицию с просьбой проверить песни Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков.

«Но это не соответствует действительности, и я могу это доказать, опубликовав протокол по дулу об административном правонарушении», — уточнил юрист.

Во-вторых, почему Мизулина в принципе знает так много о материалах дела Алишера Валеева?

«Когда, кто и на каких основаниях знакомил ее с обстоятельствами и материалами этого дела? Поскольку, подчеркну, она не является в этом деле никем. Ни заявителем, ни стороной — никем. С точки зрения закона знакомить ее с материалами дела, где содержатся в том числе персональные данные, договоры различные и так далее, ее никто не имел права», — добавил представитель Моргенштерна.

В-третьих, сторона защиты 20 мая подала несколько ходатайств, но все они остались без ответа. А позже материалы дела передали в суд, не уведомив об этом Моргенштерна и его адвокатов. Из этого вытекает еще один вопрос к следствию.

«По каким-то причинам Госнаркоконтроль в первую очередь уведомляет средства массовой информации и весь окружающий мир, а уже потом в установленном законом порядке лицо, которое хочет привлечь к административной ответственности», — выразил недоумение Жорин.

Есть ли повод для суда?

Сергей Жорин заверил, что в настоящий момент в материалах дела нет абсолютно никаких доказательств вины Алишера Моргенштерна в том правонарушении, которое ему вменяется.

«Мы надеемся на объективное и беспристрастное судебное разбирательство. И надеемся, что оно будет открытым. Тогда все желающие смогут не только услышать доводы обвинения и защиты, но и насладиться музыкальными композициями, которые стали предметом судебного разбирательства», — отметил юрист.

Рэпер полностью уверен в своей невиновности. Он намерен лично присутствовать в суде — все зависит от даты, когда будет назначено заседание. У Моргенштерна плотный график, но он надеется, что сможет посетить суд.

«Он хочет посмотреть реакцию блюстителей порядка — как они воспримут его творчество. Он хочет лично прийти», — пояснил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, чем именно отличаются выводы экспертов по делу Моргенштерна.