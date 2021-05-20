Адвокат рэпера Моргенштерна опроверг пропаганду наркотиков в его песнях

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Анастасия Шадская
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Экспертиза от ГБУ «Московский исследовательский центр» Москвы ранее нашла в двух треках упоминания употребления запрещенных веществ.

Адвокат рэпера Моргенштерна опроверг пропаганду наркотиков в его песнях

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

В песнях рэпера Моргенштерна нет пропаганды наркотических веществ. Более того, их не выявила и лингвистическая экспертиза. Об этом заявил 5-tv.ru адвокат исполнителя Сергей Жорин.

В качестве доказательств он привел данные лингвистического исследования треков «Розовое вино 2» и Family, проведенного по заказу юристов Моргенштерна. Тексты песен тщательно изучила доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Мария Шульга.

5-tv.ru изучил выводы, сделанные экспертом.

«Проведенное исследование показывает, что в текстах песен не выполнены существенные условия реализации пропаганды как особого типа дискурса общения», — сказано в документе.

Также там дан ответ, есть ли в песнях Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна — Прим. ред.) признаки обоснования употребления наркотиков.

«Отсутствует аргументативная структура, то есть отсутствует последовательность тезисов и связанных с ними аугментов, в которых обосновывается употребление наркотических средств», — отметила Шульга.

5-tv.ru

 

Также лингвист пояснила, что нельзя утверждать, будто Моргенштерн ассоциирует себя с героями своих хитов.

«Отождествление автора или исполнителя с лирическим героем или героем поэтического произведения неправомерно», — резюмировала Шульга. Ранее правоохранители отказали представителям рэпера в фоноскопической экспертизе.

Сергей Жорин ранее пояснил, что такой отказ в интересах оперативников, ведь им необходимо поскорее довести дело до суда. Он рассказал, что полицейские также отказались направлять запрос в головную компанию Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, «для установления владельца или администратора YouTube-канала». Именно поэтому адвокат уверен, что шансы следователей добиться своего стремятся к нулю.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Госнаркоконтроль отказался делиться треками Моргенштерна.

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