ТОФ — мощнее всех флотов в РФ вместе взятых. Что стоит у него на вооружении?

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Военнослужащие ТОФ сегодня, 21 мая, отметили 290 лет со дня его основания. 5-tv.ru нашел их священную реликвию.

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

У моряков, которые служат на Дальнем Востоке, сегодня важный день. Тихоокеанскому флоту исполнилось 290 лет. Многие по традиции встречают этот праздник на боевом посту.

Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера пообщался с моряками, а также нашел их священную реликвию. Она встречает их из дальних походов уже не одну сотню лет.

Стремятся в небо флаги расцвечивания. Главные флагштоки боевых кораблей венчает Андреевский стяг. На каждой базе Тихоокеанского флота в этот день — торжественные построения.

Флаги расцвечивания у причалов главной базы Тихоокеанского флота подняла лишь мала часть военных кораблей. Основные силы — корветы эсминцы и крейсеры — сейчас патрулируют Восточно-Китайское море. Как и положено военным морякам — праздник на боевом посту.

Зона ответственности Тихоокеанского флота больше, чем у всех остальных флотов России вместе. А боевая мощь превосходит возможности большинства мировых держав и каждый год растет. Уже на вооружении комплексы «Калибр» и «Ураган».

Новые подводные лодки с комплексами «Борей» и ракетами «Булава» — настоящие невидимки. Еще ни разу на учениях их не смогли засечь корабли условного противника.

За 290 лет со дня основания Охотской военной флотилии о подвигах тихоокеанцев написаны сотни увесистых книг. Легендарный Варяг, Цусимское сражение и оборона Порт-Артура — все здесь, в музее Тихоокеанского флота.

«Сама история освоения Дальнего востока началась в 1639 году, когда отряд под командованием казака Москвитина вышел из Сибири к берегам Охотского моря», — рассказал Евгений Журавлев, заведующий музеем ТОФ.

Из дальних многомесячных походов все корабли Тихоокеанского флота встречает вот этот маяк Басаргина. Вот уже 100 лет для поколений воинов-тихоокеанцев именно он — символ успешно выполненной Боевой задачи.

Костровым огнем эта башня освещала путь защитникам Петропавловска во время Крымской войны, когда дальневосточный город хотели захватить англо-саксонские войска. Ярким электрическим светом встречала победителей после разгрома милитаристской Японии во время Второй мировой.

«В высоту башня маяка восемь метров. Символизирует намного больше, чем вера и надежда. Это — знак Победы», — рассказал начальник маяка Алексей Степков.

Почувствовать боевой дух победителей сегодня может каждый. На причале Владивостока день открытых дверей. Гостей с экскурсиями принимают боевые корабли.

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